Обнаженная Меган Фокс вместе со своим бойфрендом снялись в откровенной фотосессии

Они украсили обложку американского глянца GQ Style.
Голливудская актриса Меган Фокс вместе со своим бойфрендом, рэпером Machine Gun Kelly снялись в откровенной фотосессии.
Они украсили обложку американского глянца GQ Style.
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На фото обнаженная Меган позирует еще с темным цветом волос. В руках она держит пистолет, который направила в интимное место своего возлюбленного. Откровенности образу артистки добавила портупея.
Рэпер же изображен в женской одежде.
"История двух изгоев и влюбленных звезд", — подписала фото артистка.
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