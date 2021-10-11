Обнаженная Меган Фокс вместе со своим бойфрендом снялись в откровенной фотосессии

Они украсили обложку американского глянца GQ Style.

Голливудская актриса Меган Фокс вместе со своим бойфрендом, рэпером Machine Gun Kelly снялись в откровенной фотосессии.

Они украсили обложку американского глянца GQ Style.

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На фото обнаженная Меган позирует еще с темным цветом волос. В руках она держит пистолет, который направила в интимное место своего возлюбленного. Откровенности образу артистки добавила портупея.

Рэпер же изображен в женской одежде.

"История двух изгоев и влюбленных звезд", — подписала фото артистка.

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