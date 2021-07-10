Обнаженная Настя Каменских с пенкой на голове насмешила селфи

Артистка показала, как принимает ванну.

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно прозрачным обтягивающим платьем с вышивкой подчеркнула роскошную фигуру, порадовала фанов забавным фото.

На странице в Instagram знаменитость разместила селфи, сделанное во время того, как она принимает ванну. На фотографии Настя позирует, сидя в ванне с пенкой, так же пенка расположилась и на голове звезды.

instagram.com/kamenskux

"Я всегда очень любила лето! И всегда с нетерпением ждала наступления этой поры! Да, когда жарко, сложнее работать и работать на все сто. Однако, это прекрасный период легких платьев, романтики, моря, отпуска, ягод, фруктов и красивых фото! Но в этом году мой организм совсем не хочет воспринимать это пекло. На сцену хочется выходить в купальнике. Голова вареная, пульс учащенный, темп замедленный!" — поделилась с фанатами Настя.

Напомним, ранее Настя Каменских в обтягивающем неоновом платье похвасталась роскошными формами. Артистка поделилась соблазнительным снимком.

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