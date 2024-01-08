Обнаженная Санта Димопулос на Бали попозировала для российского фотографа, который одновременно работает в РФ

Исполнительница не стала скрывать, что ей делала фотосет россиянка.

Украинская певица Санта Димопулос удивила откровенными фотографиями, которые, как оказалось, ей сделал российский фотограф.

Пикантные снимки исполнительница опубликовала в Instagram-stories. Фото были сделаны на Бали, где Санта встретила Новый год без мужа и детей. Знаменитость позировала перед камерой полностью обнаженной. Димопулос также отметила, что показала снимки без фильтров и фотошопа.

"Красиво, даже без ретуши", — отметила певица.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта также отметила фотографа, который организовал ей фотосет. Оказалось, что снимки певице делала Татьяна Кудряшова. Фотограф родом из России. Она работает на две страны – РФ и Индонезию. Кудряшова осенью прошлого года в своем фотоблоге публиковала фотографии, сделанные в Санкт-Петербурге.

Профиль фотографа Татьяны Кудряшовой

Пост фотографа Татьяны Кудряшовой

Напомним, недавно певец Иван Дорн отметился скандальным поступком. Исполнитель во время полномасштабной войны развлекал россиян на Бали в новогоднюю ночь.

Читайте также: