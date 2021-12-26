Обнаженная Саша Бо поделилась эротическим видео в постели с новым бойфрендом

Пара наслаждается друг другом.

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо, похоже, уже совсем забыла экс-мужа Игоря Пустовита.

Так, знаменитость полностью ушла в новые отношения. Как только суд официально развел Пустовитов, Саша сразу же представила нового избранника. Им стал бывший одногруппник блогерши из Ивано-Франковска, стоматолог Платон Тарнавский.

Чтобы показать, насколько она счастлива в новых отношениях, Саша Бо даже пустила поклонников в свою спальню. На странице в Instagram блогер разместила откровенное видео, на котором еще лежит сонная в постели вместе с бойфрендом.

Правда, лежит Саша Бо сверху на Тарнавском, целует его, пока он собирает ее распущенные волосы в хвост. Комментарии к этому видео Бо отключила, поскольку, вероятно, фолловеры страницы блогерши потребовали бы продолжение того, что было дальше на видео.

Отметим, что Платона Саша Бо еще месяц назад засветила в своих сторис. Пара вместе посетила скандальную вечеринку по случаю дня рождения блогера Александра Залиско, которую он устроил в День памяти жертв Голодомора.

Напомним, Саша Бо в течение шести лет была замужем за Игорем Пустовитом и имеет от него двоих детей. Осенью этого года Александра дала скандальное интервью, в котором рассказала, что Игорь морально над ней издевался и шантажировал. Позже Игорь дал ответное интервью, в котором отметил, что ему с Сашей было тоже несладко.

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