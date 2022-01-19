Обнаженная Саша Бо полежала верхом на своем бойфренде в ванной

Блогерша поделилась пикантным контентом.

Украинская блоггерша-миллионница Саша Бо настолько счастлива в новых отношениях со стоматологом Платоном Тарнавским, что готова кричать об этом на весь мир.

По крайней мере, знаменитость не скрывает от поклонников страстных поцелуев с избранником где угодно. То в постели, то на вечеринке. Теперь вот – в ванне.

На странице в Instagram Саша поделилась достаточно пикантным контентом. Она запостила видео, на котором полностью обнаженной сначала нежится в ванне, а на следующем кадре показывает, как лежит на бойфренде и нежно его целует.

"Не стоит зацикливаться на том, чего вам не хватает. Не забывайте наслаждаться тем, что есть", — подписала откровенный ролик Саша.

В свою очередь, поклонники отметили, что блоггерша изменилась в лучшую сторону: "сейчас начнется срач, типа Саша уже не та! А я хочу сказать — Саша, сейчас фото такие откровенные, но такие искренние! Ты светишься, ты сияешь - это то, что всегда было в тебе и ты его притупляла из-за людей, которые не понимали", "очень красивое видео. Ваш профиль стал таким эстетическим", "Кто влюблен, тот видит здесь красоту и любовь!".

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