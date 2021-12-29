Обнаженный Дмитрий Гордон в ванной позировал с пенкой на подбородке

Обнаженный Дмитрий Гордон в ванной позировал с пенкой на подбородке

Журналист поделился довольно смелым кадром.

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон порадовал женскую часть своих поклонниц пикантной фотографией.

На странице в Instagram Гордон поделился провокационным кадром, на котором изображен обнаженным в ванне. Дмитрий релаксирует в пенке, а вместе с тем показал фанатам, как проходит этот процесс.

На селфи, которым ведущий поделился в фотоблоге, он изображен с пенкой на лице, имитирующей его бороду, также Дмитрий продемонстрировал свой широкий мокрый бюст.

instagram.com/gordondmytro

"Джинн Гордон или дед Гордоныч – кому как нравится", — подписал кадр знаменитость.

Поклонники были поражены тем, что увидели на странице у своего кумира: "мохнатый Дед Мороз", "вы прямо из моей мечты", "требую торт "Гордон в пене", "мохнатое золото".

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