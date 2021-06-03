Обнаженный Потап босиком и в смирительной рубашке спел об экзорцизме

Рэпер выпустил атмосферное mood video.

Украинский рэпер и продюсер Потап порадовал поклонников аудионовинкой.

Так, артист выпустил новую композицию "Экзорцизм" из нового альбома Потапа "Без рекламы". Вместе с треком увидело свет и атмосферное mood video. В нем, смеем предположить, рэпер появляется обнаженным в одной только смирительной рубашке. Все время Потап поет босиком один и только иногда рядом с ним появляется девушка в красивом нижнем белье.

Руслан Масловский

"Экзорцизм" — самая сильная и любимая песня в альбоме "Без рекламы", основанная на моей собственной истории. Любовь тебя апгрейдит, любовь делает тебя сильнее и красивее, чем ты есть на самом деле. Она, как экзорцизм, изгоняет из тебя дьявола и умиротворяет в тебе бесов. Любовь очищает и исцеляет тебя — вот почему это экзорцизм, baby!", — прокомментировал работу ПТП, который и выступил автором трека.

Эта композиция продолжает линию "Ровно" и "Кровь и Любовь" и настраивает на вайб нового альбома ПТП "Без рекламы". Переход Потапа в новый возрастной и ментальный статус, стремление к новым достижениям и вершинам, сопровождается трансформацией его музыки. 4 июня, в день релиза всего альбома, мы услышим Потапа совсем другим.

Руслан Масловский

Его внутренние метаморфозы происходят и в mood-видео к треку "Экзорцизм", где мы встречаем ПТП до того, как он познал любовь. А каким он станет после судьбоносной встречи, фаны узнают вскоре в клипе, режиссером которого стал Станислав Капралов. Выход запланирован на конец июня.

Руслан Масловский

Напомним, что в конце мая неузнаваемый Потап очаровал тембром в новом лирическом треке. Артист представил второй трек "Кровь и Любовь" из нового альбома.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку