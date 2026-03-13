Обновленный состав актеров и предложение прямо на сцене: что покажут в новых выпусках "Вечернего Квартала"

"Вечерний Квартал" / © пресслужба каналу "1+1"

С 14 марта каждую субботу в 19:00 на телеканале "1+1 Украина" зрители смогут увидеть премьерные выпуски концертов "Вечернего Квартала". В новых программах абсолютно свежие шутки, актуальные номера и много музыки.

В премьерных выпусках зрители увидят обновленный состав "Женского Квартала". К юмористическому коллективу присоединились новые актрисы - Злата Козак и Ирина Левкун, которые уже вышли на сцену вместе с командой и стали частью новых юмористических номеров.

Злата Козак и Ирина Левкун / © пресслужба каналу "1+1"

На этот раз концерты запомнятся не только шутками. Просто во время выступления актеры Ирина Гатун и Дмитрий Голубев помогли одному из зрителей сделать важный шаг в жизни - со сцены прозвучало признание в любви. Как все произошло и сказала ли она "да" - можно будет увидеть в новых выпусках.

Предложение на сцене "Вечернего Квартала" / © пресслужба каналу "1+1"

Юмористы подготовили особенную программу с номерами на актуальные темы. В частности, Юрий Ткач в музыкальном номере ответит за всех украинцев на повышение тарифов на такси во время воздушной тревоги. Солистки "Женского Квартала" представят шуточный номер о знакомом каждому обещании похудеть к весне, а Ирина Гатун и Екатерина Никитина покажут забавную сценку о встрече зимы с весной.

Екатерина Никитина и Ирина Гатун / © пресслужба каналу "1+1"

Традиционно на сцене "Вечернего Квартала" выступят и популярные артисты. В премьерных концертах зрители увидят MONATIK, The Alibi Sisters, Нумер 482, Мишу Крупина и Евгения Хмару.

"Вечерний Квартал" / © пресслужба каналу "1+1"

"Вечерний Квартал" / © пресслужба каналу "1+1"

Кроме юмора и музыки, у концерта есть и важная благотворительная миссия. Во время "Вечернего Квартала" юмористы присоединились к сбору средств для Отдельного водолазного отряда центра специального назначения "Омега" на закупку гидрокостюмов. Отдельный водолазный отряд ЦСП "Омега" выполняет сверхсложные задачи по всей линии разграничения. Его бойцы работали возле Энергодара и Северодонецка, где каждый метр земли и воды мог скрывать смертельную опасность. Спецназовцы обследуют водоемы, разминируют берега и прибрежные зоны, осуществляют диверсионные операции.

Новые концерты "Вечернего Квартала" с 14 марта каждую субботу в 19:00 на "1+1 Украина".