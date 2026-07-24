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Обнял крест и не сдержал эмоций: военный поздравил покойного ADAM с днем рождения у могилы
Михаила Клименко почтили память на кладбище в день его рождения.
Покойного солиста группы ADAM Михаила Клименко поздравили с днём рождения прямо на кладбище, а трогательные кадры мгновенно разлетелись по сети и растрогали украинцев.
Почтить память музыканта пришел военнослужащий Артур Гаспарян с позывным «Джигит». Вместе с родными он принес к могиле торт со свечами, красные гвоздики и воздушный шарик. Защитник спел для покойного «Happy Birthday to You». Самым эмоциональным моментом стали его объятия с крестом. Именно этот эпизод больше всего поразил пользователей соцсетей. Видео Артур опубликовал в своем Instagram.
«Нам всем очень не хватает тебя и твоего творчества», — написал «Джигит».
Во время трогательного поздравления внимание многих привлекла ещё одна деталь. Когда военный поднёс к фотографии Михаила Клименко торт с зажжёнными свечами, они горели всего несколько секунд, после чего сами погасли. В комментариях многие пользователи назвали этот момент символическим и признались, что не смогли сдержать слёз после просмотра ролика.
Отметим, что о смерти фронтмена группы ADAM Михаила Клименко стало известно 7 декабря 2025 года. До этого артист несколько месяцев боролся с туберкулезным менингитом, а затем впал в кому. Несмотря на усилия врачей, спасти музыканта не удалось — после трех недель без сознания его сердце остановилось.
Напомним, недавно супруга покойного солиста Adam Саша Норова растрогала до слёз своими воспоминаниями о муже в день его рождения.