Обольстительная Анна Завальская в коралловом бикини похвасталась стальным прессом

Артистка отдыхает в Одессе.

Экс-участница дуэта "Алиби", певица Анна Завальская, которая не так давно очаровала редким фото с мужем, отправилась в отпуск.

В этом году артистка предпочла отдых в Украине и сейчас находится в Одессе. На странице в Instagram знаменитость поделилась кадрами, на которых в коралловом купальнике позирует на фоне пляжа и пальм.

instagram.com/anna_zavalskaya

Своим пляжным нарядом знаменитость подчеркнула безупречную фигуру, и стальной пресс.

"Изменила своему черному купальнику ... не удержалась. Но для меня теперь цвет этого лета именно такой", — сообщила Анна.

instagram.com/anna_zavalskaya

instagram.com/anna_zavalskaya

В свою очередь, поклонники не удержались, чтобы не сделать комплименты Завальской и ее внешнему виду:

Красавица что в черном, что в красном

Купальник — не муж, ему можно изменить. Насчет всего остального, мне кажется, слова излишни

Анюта — огонь!

Напомним, несколько месяцев назад Анна Завальская показала, как изменился дуэт "Алиби" за 20 лет. Девушки отпраздновали юбилей своей группы.

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