Обольстительная Анна Завальская в коралловом бикини похвасталась стальным прессом

Артистка отдыхает в Одессе.
Экс-участница дуэта "Алиби", певица Анна Завальская, которая не так давно очаровала редким фото с мужем, отправилась в отпуск.
В этом году артистка предпочла отдых в Украине и сейчас находится в Одессе. На странице в Instagram знаменитость поделилась кадрами, на которых в коралловом купальнике позирует на фоне пляжа и пальм.
Своим пляжным нарядом знаменитость подчеркнула безупречную фигуру, и стальной пресс.
"Изменила своему черному купальнику ... не удержалась. Но для меня теперь цвет этого лета именно такой", — сообщила Анна.
В свою очередь, поклонники не удержались, чтобы не сделать комплименты Завальской и ее внешнему виду:
- Красавица что в черном, что в красном
- Купальник — не муж, ему можно изменить. Насчет всего остального, мне кажется, слова излишни
- Анюта — огонь!
Напомним, несколько месяцев назад Анна Завальская показала, как изменился дуэт "Алиби" за 20 лет. Девушки отпраздновали юбилей своей группы.