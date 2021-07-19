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Обольстительная Анна Завальская в коралловом бикини похвасталась стальным прессом

Обольстительная Анна Завальская в коралловом бикини похвасталась стальным прессом

instagram.com/anna_zavalskaya

Артистка отдыхает в Одессе.

Экс-участница дуэта "Алиби", певица Анна Завальская, которая не так давно очаровала редким фото с мужем, отправилась в отпуск.

В этом году артистка предпочла отдых в Украине и сейчас находится в Одессе. На странице в Instagram знаменитость поделилась кадрами, на которых в коралловом купальнике позирует на фоне пляжа и пальм.

© instagram.com/anna_zavalskaya
instagram.com/anna_zavalskaya

Своим пляжным нарядом знаменитость подчеркнула безупречную фигуру, и стальной пресс.

"Изменила своему черному купальнику ... не удержалась. Но для меня теперь цвет этого лета именно такой", — сообщила Анна.

© instagram.com/anna_zavalskaya
instagram.com/anna_zavalskaya
© instagram.com/anna_zavalskaya
instagram.com/anna_zavalskaya

В свою очередь, поклонники не удержались, чтобы не сделать комплименты Завальской и ее внешнему виду:

  • Красавица что в черном, что в красном
  • Купальник — не муж, ему можно изменить. Насчет всего остального, мне кажется, слова излишни
  • Анюта — огонь!

Напомним, несколько месяцев назад Анна Завальская показала, как изменился дуэт "Алиби" за 20 лет. Девушки отпраздновали юбилей своей группы.