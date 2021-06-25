Обольстительная Оля Цибульская в купальнике похвасталась аппетитными формами

Артистка позировала на фоне Средиземного моря.
Украинская певица Ольга Цибульская, которая продолжает расслабляться на отдыхе в Турции, порадовала поклонников очередной порцией фотографий из отпуска.
На своей странице в Instagram звезда опубликовала несколько фото, где соблазнительно позирует в черно-белом купальнике и солнцезащитных очках. На снимках Цибульская похвасталась аппетитными формами и засветила пышную грудь.
"Не бойся говорить о своих желаниях вслух и делать первый шаг. Как малыш: возможно, страшась и держась за чью-то руку, но вперед. Тогда будет тебе жизненный ол-инклюзив и мужчина, который искренне будет любить и мокать свой перчик только в твое гуакамоле", — довольно откровенно написала исполнительница.
Поклонники просто не смогли обойти стороной горячее фото певицы и засыпали ее комплиментами.
- Цибулька — красотулька
- Красивая фигура
- Классная чика!
Напомним, не так давно Оля Цибульская в купальнике соблазнительно позировала на камнях. Звезда поделилась солнечными фото, сделанными на побережье Средиземного моря.