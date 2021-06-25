Обольстительная Оля Цибульская в купальнике похвасталась аппетитными формами

Артистка позировала на фоне Средиземного моря.

Украинская певица Ольга Цибульская, которая продолжает расслабляться на отдыхе в Турции, порадовала поклонников очередной порцией фотографий из отпуска.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала несколько фото, где соблазнительно позирует в черно-белом купальнике и солнцезащитных очках. На снимках Цибульская похвасталась аппетитными формами и засветила пышную грудь.

instagram.com/cybulskaya

"Не бойся говорить о своих желаниях вслух и делать первый шаг. Как малыш: возможно, страшась и держась за чью-то руку, но вперед. Тогда будет тебе жизненный ол-инклюзив и мужчина, который искренне будет любить и мокать свой перчик только в твое гуакамоле", — довольно откровенно написала исполнительница.

instagram.com/cybulskaya

Поклонники просто не смогли обойти стороной горячее фото певицы и засыпали ее комплиментами.

Цибулька — красотулька

Красивая фигура

Классная чика!

Напомним, не так давно Оля Цибульская в купальнике соблазнительно позировала на камнях. Звезда поделилась солнечными фото, сделанными на побережье Средиземного моря.

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