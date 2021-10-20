Обольстительная Тина Кароль в одной только маечке и мини-шортах взбудоражила воображение фанатов

Обольстительная Тина Кароль в одной только маечке и мини-шортах взбудоражила воображение фанатов

Артистка объявила дату релиза нового альбома.

Украинская певица Тина Кароль анонсировала выход нового альбома под названием "Двойной рай".

Его релиз запланирован на 29 октября. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram, где опубликовала обложку грядущего альбома. Кроме того Кароль поделилась и фрагментом новой песни из пластинки.

"Двойной рай" посвящен человеку и отношениям, от которых мы оба уже свободны. Я посвящаю новый альбом своей воле", — рассказала Тина.

Также певица поделилась промо-кадрами к новому альбому, на которых появилась в соблазнительном образе. Тина позирует в черной майке и мини-шортах и соблазнительно смотрит в камеру.

"Выбирая основным стилем альбома ритм-н-блюз, Тина Кароль становится подчеркнуто откровенной в своей сексуальности и близости. Не теряя своей опоры, певица фокусируется на фирменных сложных нотах", — говорится в аннотации к альбому.

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