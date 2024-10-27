Обратилась к мужу со сцены и заставила присутствующих плакать: как прошел концерт Оли Поляковой в Киеве

Украинская певица Ольга Полякова отгремела большой сольный концерт в Киеве.

Масштабное шоу прошло 26 октября в столичном Дворце Спорта. Тысячи поклонников пришли насладиться хитами любимой певицы в ее "официальный" день, ведь каждый год именно в эту дату с 2016 звезда создает грандиозные шоу. Правда, исключением стал 2022 год. Редакция сайта ТСН.ua не могла пропустить долгожданное событие и готова делиться самыми яркими моментами вечера.

Концерт Оли Поляковой в Киеве

Так, еще задолго до начала концерта толпа фанов звезды собралась возле стен Дворца Спорта и выкрикивала строки из хитов Поляковой. И даже когда шоу уже началось, толпа не прекращала развлекаться под открытым небом. Неудивительно, что первые полчаса огромный зал заполнялся постепенно.

В то же время королева ночи готовила первый сюрприз. Как и обещала, первой на сцену вышла не она, а ее 19-летняя дочь Маша Полякова. А вернее Marry poppers с рок-группой "Швы". Музыканты в экстравагантных образах зажгли публику Дворца Спорта своими песнями.

Маша Полякова зажгла сцену Дворца Спорта с рок-группой "Швы"

После безумного разогрева к зрителям вышла Оля Полякова, которая поднялась на специальной платформе. Так, уже с первых секунд в традиционном "стальном" наряде с длинной накидкой, мечом и головным убором артистка сорвала громкие овации.

Оля со слезами на глазах сразу обратилась к фанатам и растрогала откровенным заявлением. Исполнительница поделилась своими страхами, которые охватили ее на репетиции. У певицы было ощущение, что "этот концерт никогда не повторится". Однако оказавшись перед зрителями, Оля признала, что на самом деле этот концерт "настоящее возвращение на родную землю, домой".

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

В течение грандиозного шоу Полякова исполняла полностью украиноязычный репертуар и даже спела несколько новых треков из будущего альбома. Кроме того, исполнительница удивляла фанатов переводом русскоязычных хитов и пела в унисон с залом.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Сначала раздались "Не такий ти й колишній" и "Чарівні очі". Эмоции усиливали спецэффекты. К тому же артистка рассказала о присутствующих в зале муже и двух дочерях. Она обратилась к семье и искренне поблагодарила их, пошутив о ее частом отсутствии дома.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Далее певица сошла со сцены под зажигательные барабанные ритмы. И вернулась уже в красном платье с длинным шлейфом, чтобы исполнить песню "У твоїх обіймах". На протяжении композиции на экране демонстрировались фото, на которых защитники и защитницы обнимали своих родных. Полякова произнесла речь и довела всех до слез желанием, чтобы все женщины дождались своих возлюбленных с фронта.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Концерт Оли Поляковой в Киеве

Концерт Оли Поляковой в Киеве

Тоскливую ноту продолжила песня "Вишні", написанная во время войны. Также на зрителей посыпалось конфетти, напоминавшее цвет вишни. В то же время присутствовавшие достали фонарики и почтили память павших бойцов, о которых говорилось в следующей песне "Дякую". Оля Полякова на экране показала фото погибших Героев и почтила их память минутой молчания вместе с собравшимися.

Концерт Оли Поляковой в Киеве

Концерт Оли Поляковой в Киеве

Концерт Оли Поляковой в Киеве

Тишину и слезы в зале прервали патриотические скандирования "Україна понад усе!". Знаменитость в своей чувственной речи также поблагодарила украинских специалистов, которые прилагают все усилия для победы Украины. И призналась, что на свой концерт пригласила семьи военнопленных полка "Азов". Пользуясь моментом, Оля публично напомнила об острой проблеме и обязанности украинцев – вернуть военнопленных из полка "Азов" на Родину. И еще раз с фанами громко прокричала "Дякую!" тем, кто ежесекундно приближает победу.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Концерт Оли Поляковой в Киеве

О мире в Украине звезда спела и в следующей песне "Шлях до перемоги", которая была записана в трио с Позитивом и Анной Тринчер. Правда, ни один из артистов так и не появился на сцене. Однако Полякова все равно нашла чем удивлять и переделала конец трека. Так, Оля снова предстала на возвышении и неожиданно зачитала мощный рэп о несокрушимости духа и свободе украинцев. В то же время в зале появился несколькометровый сине-желтый флаг, который поклонники держали над собой и передавали в первой части зала.

Концерт Оли Поляковой в Киеве

Концерт Оли Поляковой в Киеве

Концерт Оли Поляковой в Киеве

Знаменитость снова исчезла со сцены, пока ее танцовщицы продолжали будоражить публику под зажигательную мелодию. В этот раз Оля вернулась в серебристом комбинезоне с вырезом на ногах. Под огненное шоу и спецэффекты артистка исполнила "Білий налив" и "Звонила".

Концерт Оли Поляковой в Киеве

Концерт Оли Поляковой в Киеве

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

И пока Полякова просила фанатов аплодировать громче, из первых рядов ей неожиданно протянули не только цветы, но и большое знамя ЛГБТК+ сообщества. Звезда, не раздумывая, взяла его и публично поддержала сообщество, заявив об равных правах для всех.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

На протяжении всего концерта певица не забывала напоминать о войне и лелеяла дух единения. В частности, пожелала своему народу, чтобы у них "горели глаза, а у россиян – Красная площадь".

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

После песни "Щоб не плакати, я сміюсь" Оля Полякова неожиданно заговорила за дружбу с загадочной женщиной, которая "не вела разве что похороны Путина" и "спит в холодильнике ради красоты". Фаны сразу догадались, о ком идет речь, и начали искать Машу Ефросинину в толпе. Однако ведущая с сыном в этот момент совсем не ожидали, что на их сектор направят софиты. Поскольку Ефросинина была без привычного микрофона, то вместо нее слово взяла сама Полякова и смешно от имени подруги сделала сама себе комплименты. Более того, певица объявила еще одну новость – "Дорослі дівчата" возобновляют деятельность и вскоре отправляются в тур.

Концерт Оли Поляковой в Киеве

Концерт Оли Поляковой в Киеве

Концерт Оли Поляковой в Киеве

Кроме того, неподалеку от Маши Ефросининой выплясывали и другие звездные гости – Геннадий Витер, Слава Демин, Melovin, Павел Зибров и другие. Присутствовала и Леся Никитюк – она сидела рядом с мужем Оли, бизнесменом Вадимом Буряковским.

Артистка продолжила концерт своим новеньким хитом "Жінка з цікавим минулим". Фан-зона стремительно плясала, отпустив на мгновение все проблемы. Следующая песня "Танцюю, як в останній раз" еще больше подлила масла в огонь. Тем более, Полякова пообещала подарок за лучший танец в зале.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Так, на протяжении всего номера на сценическом экране демонстрировались фаны из толпы. В конце Оля пыталась определить, кто победил. Но унывать никому не пришлось, ведь победителями стали все. Поэтому все получили подарок – переведенную версию долгожданного хита "Шлепки". Зал взорвался от эмоций и уже на припевах пел громче Поляковой.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Концерт Оли Поляковой в Киеве

Концерт Оли Поляковой в Киеве

Концерт Оли Поляковой в Киеве

В зале развевались сине-желтые флаги, публика, не отойдя от любимой песни, скандировала "победа". Певица искренне поблагодарила фанов за "предоставленные ей крылья". Оля признается, что не мыслит себя без слушателей, которых очень любит. И напоминает о важном – ценить друг друга и поддерживать, ведь "мы остаемся в беде и являемся единым народом".

Концерт Оли Поляковой в Киеве

Намекая на окончание шоу звезда спела "Эй, секундочку" на украинском. Атмосферу дополнили яркие конфетти, которые уже давно украсили прически фанатов в первых рядах. После исполнения хита Оля покинула сцену. Некоторые начали торопиться к выходу, а другие остались просить звезду выйти спеть на бес. Полякова не могла не выполнить просьбы зрителей и еще раз зажгла сцену своей "Королевой ночи".

Концерт Оли Поляковой в Киеве

Концерт Оли Поляковой в Киеве

Концерт Оли Поляковой в Киеве

Концерт Оли Поляковой в Киеве

Грандиозное шоу Оли Поляковой во Дворце Спорта закончилось пожеланиями мира и лозунгами "Слава Україні!" – "Героям слава!". Фаны двинулись к выходу, но обсуждение впечатлений в холле не утихало ни на минуту.

Концерт Оли Поляковой в Киеве

Концерт Оли Поляковой в Киеве

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