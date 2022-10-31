Образы звезд на Хэллоуин: Меган Фокс стала Памелой Андерсон, Анна Неплях – персонажем из "Маски"

В ночь на 1 ноября почти весь мир празднует Вечер всех святых, или, как этот праздник обычно называют, Хэллоуин.

Обычно жители США и Европы фанатеют от праздника. Люди переодеваются в самые разные мистические костюмы, устраивают громкие вечеринки и собирают сладости со словами: "Конфеты или смерть".

С каждым годом все больше украинцев тоже празднуют Хэллоуин. Даже в этом году, чтобы отвлечься от ужасных реалий войны, некоторые решаются переодеться в необычный костюм и отдохнуть.

Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку перевоплощений мировых и украинских знаменитостей.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Звездная парочка подготовила эпатажный костюм на вечеринку. Влюбленные решили перевоплотиться в довольно скандальных супругов Памелу Андерсон и ее бывшего мужа Томми Ли. Меган стала яркой блондинкой в обтягивающем кожаном платье, а ее бойфренд – брутальным брюнетом в белой майке.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly / Фото: instagram.com/meganfox

Анна Неплях

Знаменитость перевоплотилась в популярного персонажа из фильма "Маска". Анна раскрасила лицо зеленым цветом и надела желтый брючный костюм. Звезда даже на фотосессии позировала с собачкой такой же породы, что и была в ленте.

Анна Неплях / Фото: instagram.com/neplyah

Хейли Бибер

Модель в этом году для Хэллоуина выбрала романтический образ. Хейли одела цветочное платье в 1999 году. Образ звезды был в розовом цвете.

Александра Зарицкая

Певица оказалась на Хэллоуин в Нью-Йорке. Атмосфера города вдохновила исполнительницу тоже нарядиться в ответный образ. Саша сделала себе объемную прическу из кудрей, сделала яркий макияж, надела черный наряд и солнцезащитные очки.

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

Пэрис Хилтон

Светская львица превратилась в героиню аниме "Сейлор Мун". Звезда выбрала соблазнительный образ – мини-юбку, топ с корсетом и красные ботфорты. Также Пэрис сделала два высоких длинных хвостика.

Саша Бо

Блогерша пока не показывала свой образ для праздничной вечеринки. А вот какой костюм выбрал ее старший сын, звезда уже продемонстрировала. Даниил на Хэллоуин перевоплотился в пирата.

Старший сын Саши Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Злата Митчелл

Дочь телеведущей Ольги Фреймут на Хэллоуин примерила на себя образ Умы Турман из культовой ленты "Убить Билла". Злата примеряла на себя обтягивающий комбинезон желто-черного цвета. Девушка распустила длинные волосы. Образ Митчелл дополнила сдержанным макияжем.

Злата Митчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Читайте также: