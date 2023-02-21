Обстрел Херсона во время речи Путина: украинские звезды отреагировали на преступный удар РФ

Армия РФ нанесла очередной бесчеловечный удар по Херсону, в результате которого погибли пять человек и 16 получили ранения.

Украинские знаменитости не смогли молчать о преступных поступках страны-террористки и показали последствия удара на весь мир и призвали остановить РФ.

Юрий Горбунов

Телеведущий поделился на своей странице в Instagram видео с места событий и обвинил россиян в геноциде украинского народа.

"21 человек сегодня пострадал от обстрела Херсона! Люди спешили по своим делам, но "русский мир" распорядился иначе! Все это произошло как раз во время обращения путина к федеральному собранию, где Запад и Украина, были обвинены в развязывании войны! Не собрание, а съезд ЦК КПСС! Те же нарративы и те же обвинения! Зазеркаля! Это еще один факт геноцида против Украинцев! Еще одна папка в суд в Гааге", — написал Горубнов.

Маша Ефросинина

Жуткими кадрами из Херсона, от которых становится не по себе, ведущая поделилась в stories, чтобы мир видел преступления РФ.

"Пока эта гниль выступала перед своими рабами, ее армия обстреляла Херсон. Убиты пять человек, 16 ранены", — написала телеведущая.

Джамала

Певица еще раз призвала людей из разных уголков мира распространять информацию о террористических действиях кремлевской армии.

"Мир! Распространяйте это! Россия – страна-террорист", — написала Джамала.

Эктор Хименес-Браво

Колумбийский шеф-повар назвал россиян "извергами" и заявил, что их никогда не простят.

"Нелюди... Нет им прощения", — написал Эктор.

Светлана Тарабарова

Певице особенно больно видеть кадры из Херсона, ведь это ее родной город.

"Лица из недострои продолжают убивать людей...", — эмоционально выразилась Тарабарова.

Макс Барских

Исполнитель также родом из Херсона. В своих сетях он обратился к оккупантам и пообещал им наказание за все разрушенные жизни.

"За каждое совершенное преступление вы понесете ответственность! Каждый изверг будет найден и наказан! Херсон, держись", — написал Барских.

Андрей Бедняков

Телеведущий принес свои соболезнования семьям всех погибших в результате вражеского удара по Херсону.

"Россия снова обстреляла Херсон. Остановка общественного транспорта. Пятеро погибших и 16 раненых. Соболезнования семьям погибших", — написал шоумен.

Напомним, что 21 февраля во время речи Путина россияне в Херсоне обстреляли объекты гражданской инфраструктуры, в том числе рынок и автобусную остановку.

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