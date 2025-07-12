Обстрелы Львова, Луцка и Черновцов: Ребрик, Монатик и другие отреагировали на удары по родным городам

Дмитрий Монатик, последствия обстрелов Украины 12 июля, Лилия Ребрик

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Сегодня, 12 июля, российские войска атаковали Украину более 600-ю средствами воздушного поражения.

В результате ночной атаки значительные разрушения и повреждения получили Харьков, Львов, Луцк, Черновцы и другие города. Под огнем оказались не только военные объекты, но и гражданская инфраструктура. Есть пострадавшие и погибшие. Украинские знаменитости сразу отреагировали на преступления террористов и сделали эмоциональные заявления в фотоблоге.

Дмтитро Монатик

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"Мой родной Луцк... Дорогой Львов... Люди, держитесь. Мои соболезнования... Сегодня российские ракеты и шахеты атаковали города..." - с грустью высказался певец.

Реакция звезд на обстрел Украины 12 июля

Лилия Ребрик

"Это - мои Черновцы. Особенно трудно, когда россияне достают еще дальше. Хочется, чтобы было хоть где-то в Украине место, где можно хотя бы выспаться. Мы все и везде - просто цель атаки.... Спасибо ПВО за еще один день", - написала артистка.

Реакция звезд на обстрел Украины 12 июля

Ирина Сопонару

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"Сильно страшно. Сильно ненавижу. Черновцы. Мои родные, тихие, почти нетронутые. Даже во Вторую мировую Черновцы не кошмарили так, как сегодня. А теперь - есть. Прилет. Погибшие. Смерти, которых не должно было быть. Слезы, которых не должно было быть. И боль, которая не проходит. Я знаю, что ненависть отравляет. Но как не ненавидеть, когда каждый день - новые имена убитых? Когда россия снова и снова доказывает, что их цель - уничтожение? Когда ночь превращается в ад, а утро - в похороны? Это не просто война. Это террор. Это не просто армия. Это преступники. Это не просто прилеты. Это геноцид. И мне не стыдно за свою ненависть. Ибо она к зверю, который пришел нас сьесть. И я не хочу быть травой в его пасти. Я хочу, чтобы он сдох. Слава Украины. Героям слава. И вечная память тем, кого мы сегодня потеряли", — почтила память актриса.

Реакция звезд на обстрел Украины 12 июля

Кристина Соловий

Реакция звезд на обстрел Украины 12 июля

Наталка Карпа

"Вот, такие реалии моей Украины... Ночка была громкой... Златка (дочь - прим. ред.) как будто спала в коридоре, но время от времени открывала глаза и спрашивала, все ли хорошо", - вспомнила детали жуткой ночи исполнительница.

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Реакция звезд на обстрел Украины 12 июля

Алина Гросу

"Мои искренние соболезнования, сердце разрывается", - прокомментировала обстрел родных Черновцов и других городов звезда.

Реакция звезд на обстрел Украины 12 июля

Напомним, недавно россия атаковала Киев и вдребезги разгромила студию, где свой клип записывали Надя Дорофеева и Позитив.