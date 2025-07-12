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Обстрелы Львова, Луцка и Черновцов: Ребрик, Монатик и другие отреагировали на удары по родным городам
Звезды прокомментировали еще одну ужасную ночь обстрелов в Украине.
Сегодня, 12 июля, российские войска атаковали Украину более 600-ю средствами воздушного поражения.
В результате ночной атаки значительные разрушения и повреждения получили Харьков, Львов, Луцк, Черновцы и другие города. Под огнем оказались не только военные объекты, но и гражданская инфраструктура. Есть пострадавшие и погибшие. Украинские знаменитости сразу отреагировали на преступления террористов и сделали эмоциональные заявления в фотоблоге.
Дмтитро Монатик
"Мой родной Луцк... Дорогой Львов... Люди, держитесь. Мои соболезнования... Сегодня российские ракеты и шахеты атаковали города..." - с грустью высказался певец.
Лилия Ребрик
"Это - мои Черновцы. Особенно трудно, когда россияне достают еще дальше. Хочется, чтобы было хоть где-то в Украине место, где можно хотя бы выспаться. Мы все и везде - просто цель атаки.... Спасибо ПВО за еще один день", - написала артистка.
Ирина Сопонару
"Сильно страшно. Сильно ненавижу. Черновцы. Мои родные, тихие, почти нетронутые. Даже во Вторую мировую Черновцы не кошмарили так, как сегодня. А теперь - есть. Прилет. Погибшие. Смерти, которых не должно было быть. Слезы, которых не должно было быть. И боль, которая не проходит. Я знаю, что ненависть отравляет. Но как не ненавидеть, когда каждый день - новые имена убитых? Когда россия снова и снова доказывает, что их цель - уничтожение? Когда ночь превращается в ад, а утро - в похороны? Это не просто война. Это террор. Это не просто армия. Это преступники. Это не просто прилеты. Это геноцид. И мне не стыдно за свою ненависть. Ибо она к зверю, который пришел нас сьесть. И я не хочу быть травой в его пасти. Я хочу, чтобы он сдох. Слава Украины. Героям слава. И вечная память тем, кого мы сегодня потеряли", — почтила память актриса.
Кристина Соловий
Наталка Карпа
"Вот, такие реалии моей Украины... Ночка была громкой... Златка (дочь - прим. ред.) как будто спала в коридоре, но время от времени открывала глаза и спрашивала, все ли хорошо", - вспомнила детали жуткой ночи исполнительница.
Алина Гросу
"Мои искренние соболезнования, сердце разрывается", - прокомментировала обстрел родных Черновцов и других городов звезда.
Напомним, недавно россия атаковала Киев и вдребезги разгромила студию, где свой клип записывали Надя Дорофеева и Позитив.