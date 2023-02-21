Обвинения против Болдуина за убийство Хатчинс смягчили: какой срок заключения грозит актеру

Ранее актер мог получить за неумышленное убийство оператора пять лет заключения.

Голливудскому актеру Алеку Болдуину смягчили обвинения в неумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс в 2021 году на съемках фильма "Ржавчина".

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на судебные документы.

В частности, ранее окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Алтвис официально обвинила голливудского актера Алека Болдуина и оружейницу Ханну Гутьеррес-Рид в непреднамеренном убийстве Галины Хатчинс. Тогда обоим грозило до пяти лет заключения.

Алек Болдуин / Фото: Associated Press

Однако на днях прокурор выдвинул измененные обвинения, снизив срок заключения. В частности, оружейнице и актеру вместо пяти лет грозит 18 месяцев лишения свободы.

Обвинения смягчили, чтобы избежать дальнейших судебных исков со стороны Алека Болдуина и его адвокатов.

"Чтобы избежать дальнейших судебных исков со стороны господина Болдуина и его адвокатов, окружной прокурор и специальный прокурор сняли дополнение об огнестрельном оружии к обвинениям в непреднамеренном убийстве", — говорится в заявлении.

Алек Болдуин / Фото: Associated Press

Ожидается, что Алек Болдуин и Ханна Гутьеррес-Рид предстанут перед судом уже 24 февраля.

Напомним, 21 октября 2021 года во время съемок фильма "Ржавчина" произошла трагедия. Актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора родом из Украины Галину Хатчинс. Также ранение получил режиссер картины Джоэл Соуз. Алек Болдуин отрицает свою вину. Он утверждает, что не знал, что пистолет был заряжен.

Галина Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

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