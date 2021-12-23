Обвиненный в домогательствах Джеймс Франко признался, что у него был секс со студентками

Обвиненный в домогательствах Джеймс Франко признался, что у него был секс со студентками

Также звезда прокомментировал секс-скандал вокруг него.

Известный голливудский актер Джеймс Франко, в адрес которого посыпалось немало обвинений в сексуальных домогательствах, впервые признался, что у него был интим со студентками.

К слову, четыре года назад сразу пять женщин обвинили Джеймса в сексуальных домогательствах, четыре из которых были студентками его киношколы. Тогда актер все отрицал, а потом вообще стал избегать медийности. Впрочем, в подкасте на SiriusXM он впервые признался, что у него был секс со студентками. Хотя ему стыдно говорить об этом.

"Когда я преподавал, я действительно спал со студентками, и это было неправильно. Я не для этого открывал школу. И я не выбирал людей, которые у меня будут учиться. Это не было моим планом. Но были случаи, когда у меня был сексуальные связи по обоюдному согласию, и я не должен был этого делать", — рассказал актер.

Джеймс Франко / Associated Press

Также Джеймс заявил, что лечится с 2016 года от сексуальной зависимости.

"Это такой сильный наркотик. Самое коварное то, что я был трезв и не употреблял алкоголь. Я не хотел никому причинять боль. И я не хотел быть парнем на одну ночь", — поделился актер.

Напомним, в 2018 году сразу пять женщин обвинили Джеймса в сексуальных домогательствах, четыре из которых были студентками его киношколы "Студия 4". Две начинающие актрисы Сара Тизер-Каплан и Тони Гаал обвинили звезду в сексуальной эксплуатации. Согласно заявлению, знаменитость заставляла девушек сниматься в эротических сценах, обещая за это роли в своих проектах. Хотя звезда все отрицал, Джеймс выплатил женщинам более двух миллионов долларов.

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