Обвиненный в домогательствах Кевин Спейси выплатит создателям "Карточного домика" 31 млн долларов

Актера уволили из сериала в 2017 году.

Скандальный голливудский актер Кевин Спейси, обвиненный в домогательствах, выплатит создателям сериала "Карточный домик" 31 млн долларов.

Студия MRC, которая занималась съемками картины, была вынуждена в 2017 году уволить актера из-за того, что его обвинили в домогательствах. Создателям сериала пришлось приостановить съемку шестого сезона, переписать сценарий и сократить количество эпизодов. Из-за этого киностудия потеряла миллионы убытков.

Кевин Спейси / Associated Press

Поэтому MRC еще в 2019 году подала иск против Кевина Спейси. Решение о том, что актер должен выплатить возмещение, было принято в феврале 2020 года. Впрочем, адвокаты студии MRC подали в суд ходатайство об очередном подтверждении этого решения. Судья подтвердил, что актер должен выплатить 31 млн. долларов.

Сам же Спейси утверждал, что продюсеры не имели права отстранять его от съемок сериала, поэтому он подавал ответный иск, но суд его отклонил.

Кевин Спейси / Associated Press

Напомним, масштабный секс-скандал вокруг Кевина Спейси начался после того, как звезда сериала Star Trek Энтони Рэпп рассказал, что когда он был подростком, пьяный актер попытался соблазнить его. Впоследствии о сексуальных домогательствах со стороны Спейси заявило еще с десяток мужчин, но до суда дошло только одно дело — о домогательствах к 18-летнему юноше.

Однако в октябре 2019-го прокуратура штата Массачусетс закрыла дело Кевина Спейси по поводу секс-домогательствах. Все потому, что обвинитель внезапно умер.

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