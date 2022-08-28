Обвинили в плагиате и неудачном наряде: Анну Тринчер раскритиковали из-за новой песни

Украинская певица и блогер Анна Тринчер не угодила внимательным поклонникам своей новой песней.

Звезда сериала "Школа" Анна Тринчер в скором времени выпустит новый трек, который она подготовила вместе с женихом, блогером Александром Волошиным.

Релиз композиции запланирован на 30 августа. Однако артистка уже не может дождаться, когда выйдет ее новая работа. Так что в Instagram звезда решила показать часть трека и клип к нему. Но, как оказалось, композиция далеко не всем пришлась по душе.

В первую очередь, бдительные поклонники обратили внимание на наряд Александра. Фанатам показалось, что на спортивном костюме блогера изображен флаг страны-агрессора России. Волошин сразу все объяснил.

"Друзья, это не кофта орков. А кофта Nike с цветами Франции... Не только у рашистов такие цвета... Словения, Словакия, Франция, Нидерланды", — объяснил выбор наряда Волошин.

Но если же с цветами кофты фанаты разобрались, то с плагиатом – нет. Поклонники услышали в песне Анны мотивы старой композиции российской исполнительницы – Натали.

Кофта вообще все равно, а вот мотив "Ветер с моя дул" напрашивается сам на себя

Мне одной кажется, что здесь песня "Ветер с моя дул", но с другим текстом

Песня – плагиат

В общем, пока ни Анна, ни Александр по поводу плагиата ничего не объяснили. Возможно, когда парочка запремьерит композицию, тогда все прокомментирует.

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