Обвиняемый в секс-каннибализме Арми Хаммер отправился на лечение в рехаб

Знаменитость лечит свою зависимость от наркотиков, алкоголя и секса.

Голливудский актер Арми Хаммер, которого ранее обвинили в изнасиловании, находится на лечении во Флориде.

Звезда не выдержал сильного напора и критики, а также карьерного разрушения после того, как его начали лишать ролей. Поэтому заручившись поддержкой экс-супруги Элизабет Чэмберс, актер поехал избавляться от своих зависимостей. В реабилитационном центре он находится уже больше недели, пишет Vanityfair. Говорят, что Хаммер будет в рехабе пока не вылечится.

Арми Хаммер с бывшей женой / Associated Press

Напомним, с начала января актер неоднократно оказывался под шквалом критики. Сначала Арми попал в жуткий скандал, где его обвинили в каннибализме. Якобы женщина, с которой он переписывался, слила в Twitter ужасные скриншоты. В сообщениях актер называл себя настоящим каннибалом, который хочет съесть девушку и выпить ее кровь.

На обвинения актера мгновенно отреагировала его бывшая — писательница Джессика Чинчин Энрикес. Она назвала Арми абьюзером и отметила, что все сообщения актера являются подлинными. Сразу после громкого заявления экс-подружки, звезда опроверг все обвинения в свой адрес и назвал их жалкими.

Однако скандал вокруг актера только рос. Так неожиданным заявлением поделилась его бывшая девушка — 22-летняя модель Пейдж Лоренце. Она рассказала о том, как Арми вырезал на ее лобке первую букву своего имени, заклеймив таким образом девушку, а потом хотел полакомиться ее ребрами.

Впоследствии к обвинениям в сторону актера присоединилась еще одна бывшая. 24-летняя Эффи Ангелова собрала пресс-конференцию и публично рассказала как Арми насиловал ее, бил головой о стену и кнутом по ногам.

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