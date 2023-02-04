Обвиняемый в секс-каннибализме Арми Хаммер признался, что хотел совершить самоубийство

Звезда Голливуда Арми Хаммер, которого обвинили в изнасилованиях и каннибализме , впервые за долгое время заговорил о своих стенах.

Актер признался, что тяжело переживал все обвинения в свою сторону. Хаммер даже хотел совершить самоубийство. Инцидент произошел на Каймановых островах, тогда актер хотел утонуть в океане, но в последний момент остановился. Об этом он рассказал в интервью изданию Air Mail.

"Я вошел в океан и поплыл так быстро, насколько хватало сил, надеясь, что либо утону, либо меня заденет катер, либо съест акула. Потом я понял, что мои дети остались на берегу, и я просто не мог с ними так поступить", — рассказал Хаммер.

Фото: Associated Press

36-летний актер признал, что использовал манипуляции по отношению к своим жертвам. Хаммер пользовался своей популярностью, чтобы влиять на девушек. Впрочем, актер считает, что не нарушал закон.

"У меня были молодые женщины в возрасте около 20 лет, а мне уже за 30. В то время я был успешным актером. Они могли бы быть счастливы просто будучи со мной и согласились бы на то, на что, возможно, не согласились бы в целом. Это дисбаланс сил в этой ситуации", — сказал Арми.

Причиной своих психологических проблем и агрессивного поведения Хаммер считает случай насилия, пережившего в 13 лет. тогда, по словам актера, к нему добивался молодой пастор.

Сейчас актер пытается искупить свою вину и исправиться в глазах публики.

"Я здесь, чтобы признаться в своих ошибках, взять на себя ответственность за то, что я был мерзавцем, эгоистом, что я использовал людей, чтобы чувствовать себя лучше, и когда я сделал это, я пошел дальше. Теперь я здоровее, счастливее, больше уравновешенный человек. Я могу быть рядом со своими детьми, как никогда раньше", — сказал актер.

Фото: Associated Press

Напомним, скандал с Хаммером начался в 2021 году. Тогда одна из жертв обвинила звезду в каннибализме и показала переписку, в которой он жаждал ее крови. Позже свои обвинения выдвинула встречавшаяся с актером писательница Джессика Чинчин Энрикес, назвавшая его абъюзером.

Шокирующее заявление также сделала эксдевчина Хаммера Пейдж Лоренце. Модель рассказала, как Арми вырезал на ее лобке первую букву своего имени и хотел полакомиться ее ребрами.

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