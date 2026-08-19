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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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"Очень болезненная и неописуемая потеря": на фронте погиб известный украинский музыкант Виталий Капранов

На войне оборвалась жизнь музыканта Виталия Капранова, которые защищал Украину от российских оккупантов.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Виталий Капранов

Виталий Капранов

Известный украинский музыкант и участник группы «Квиткис» Виталий Капранов погиб на войне

Печальную новость сообщили на странице коллектива в Instagram. Музыкант защищал страну от российских оккупантов в составе 1-го корпуса Нацгвардии «Азов». К сожалению, жизнь Виталия Капранова оборвалась. Обстоятельства гибели музыканта пока не разглашаются.

«Виталик погиб… Трудно это писать и невозможно осознать. Очень болезненная и неописуемая потеря для всех нас. Кто знает Виталика — подтвердит, что это самый светлый, самый положительный, самый искренний человек, полный креативности, интересных идей и жажды ко всему, что только можно. Мы никогда не сможем сказать о нем в прошлом, но и не сможем больше с ним поиграть музыку, поснимать клипы, оторваться на концертах, встретиться выпить и поговорить», — говорится в заявлении коллектива.

Виталий Капранов

Виталий Капранов

Группа «Квиткис» говорит, что о дате и месте прощания с Виталием Капрановым объявят позже. Тем временем пользователи в комментариях чтят память погибшего музыканта, защищая страну от российских оккупантов.

«Пожалуйста, помните его и любите его. Он всех вас любил. И помолитесь о нем своим богам. Веталь, ты навсегда с нами. До встречи, друг, брат… А пока — отдохни от этого всего…», — говорится в заявлении коллектива.

Напомним, что недавно стало известно, что на фронте погиб украинский артист Анатолий Ткач. Музыкант защищал Украину в составе 79-й десантно-штурмовой бригады.

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