«Очень сожалею»: дочь Скрябина рассказала, какое предложение отца она отклонила перед его гибелью

Дочь Кузьмы Скрябина / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

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Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара Кузьменко вспомнила, какое предложение отца она отклонила за несколько дней до его гибели, и призналась, о чем сожалеет до сих пор.

Мария-Барбара тогда была первокурсницей медицинского университета. Впереди её ждали экзамены. Именно поэтому девушка не согласилась на предложение отца. Кузьма хотел, чтобы дочь поехала вместе с ним в Арабские Эмираты. В проекте «Наедине с Гламуром» Барбара рассказала, что тогда учеба казалась достаточно весомой причиной остаться. Однако после трагедии её отношение к тому решению изменилось.

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«Перед трагическими событиями папа предлагал мне поехать в Арабские Эмираты. Я отказалась. Потому что тогда училась на первом курсе медицинского университета и нужно было сдавать экзамены. Я очень переживала из-за этого», — делится звездная наследница.

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Мария-Барбара Кузьменко

Мария-Барбара не скрывает, что сегодня приняла бы совсем другое решение. Она сожалеет, что не воспользовалась возможностью провести с отцом больше времени, ведь тогда никто не мог предвидеть, что совсем скоро произойдет трагедия.

«Конечно, сейчас я очень об этом сожалею. Пока не могу думать об этой стране. Не знаю, смогу ли я туда поехать», — признается Мария-Барбара.

Мария-Барбара Кузьменко

Отметим, что Кузьма Скрябин погиб 2 февраля 2015 года в ДТП в Днепропетровской области.

Напомним, недавно дочь Кузьмы Мария-Барбара Кузьменко назвала единственную причину, по которой откладывает беременность.

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