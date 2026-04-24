Оделся в священника и раздавал напитки с "иконами": Ивана Люленова обвинили в богохульстве

Известный певец и юморист родом из Молдовы Иван Люленов нарвался на громкую критику и обвинения в богохульстве.

На днях исполнитель в Киеве представил новую песню "Ікона". Артист сделал это на закрытой встрече в одном из столичных баров. Вечер прошел в религиозной тематике. В заведении были витражи, на которых изображены человеческие пороки, сам Иван Люленов оделся священником и раздавал гостям коктейли "Икона". В бокал с напитком артист клал изображения, которые по виду напоминали "иконы".

Однако верующих очень сильно возмутило это действо. В частности, шоу, устроенное Иваном Люленовым, прокомментировали священник Василий Кинах и его жена София в своем Tik Tok. Они отметили, что такое поведение является очень сильно возмутительным и оскорбляет верующих.

"Это пересекло все границы! Он одевается в образ священника, икона, на которой он себя рисует и кладет в стакан, рот. Дорогие христиане, если это действо вас оскорбило так же как и нас, нам нужно действовать. Вы понимаете, что о нас вытерли ноги? Каждому священнику плюнули в лицо", - говорится в сообщении супругов.

В комментариях пользователи поддержали позицию священника и его жены. Юзеры отметили, что такое поведение Ивана Люленова выглядит как богохульств. Однако нашлись и те, кто поддержал исполнителя.

Очень печально, люди не осознают, что делают.

Не обидело! Пусть делает, что хочет. Я верю в Бога, и вера других меня не интересует. Не вам его судить, не вам его учить.

Мне не нравится такое богохульство!

Не оскорбило!

Сам Иван Люленов уже тоже прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг него. Артист заверил, что с уважением относится к религии и верующим. Певец отметил, что его песня никоим образом не связана с религиозной тематикой. В то же время исполнитель возмутился хейтом, с которым столкнулся.

"Я с уважением отношусь к религии и к верующим людям. То, что некоторые написали в комментариях "гадость", "богохульство", "грешники" и так далее - не вдохновляет, а пугает. Это агрессивно и провоцирует на конфликт. Я против, потому что мои намерения светлые, и Бог это знает. Песня "Ікона" не связана с Богом. "Ікона" используется исключительно как описание женской красоты", - прокомментировал певец.