Оделся в священника и раздавал напитки с "иконами": Ивана Люленова обвинили в богохульстве

Артист представил новую песню, и сделал он это в религиозной тематике. Однако верующие не оценили поведения исполнителя.

Иван Люленов

Иван Люленов / © instagram.com/ivanliulenov

Известный певец и юморист родом из Молдовы Иван Люленов нарвался на громкую критику и обвинения в богохульстве.

На днях исполнитель в Киеве представил новую песню "Ікона". Артист сделал это на закрытой встрече в одном из столичных баров. Вечер прошел в религиозной тематике. В заведении были витражи, на которых изображены человеческие пороки, сам Иван Люленов оделся священником и раздавал гостям коктейли "Икона". В бокал с напитком артист клал изображения, которые по виду напоминали "иконы".

Кадр из презентации песни Ивана Люленова / © instagram.com/ivanliulenov

Однако верующих очень сильно возмутило это действо. В частности, шоу, устроенное Иваном Люленовым, прокомментировали священник Василий Кинах и его жена София в своем Tik Tok. Они отметили, что такое поведение является очень сильно возмутительным и оскорбляет верующих.

"Это пересекло все границы! Он одевается в образ священника, икона, на которой он себя рисует и кладет в стакан, рот. Дорогие христиане, если это действо вас оскорбило так же как и нас, нам нужно действовать. Вы понимаете, что о нас вытерли ноги? Каждому священнику плюнули в лицо", - говорится в сообщении супругов.

Кадр из презентации песни Ивана Люленова / © instagram.com/ivanliulenov

В комментариях пользователи поддержали позицию священника и его жены. Юзеры отметили, что такое поведение Ивана Люленова выглядит как богохульств. Однако нашлись и те, кто поддержал исполнителя.

  • Очень печально, люди не осознают, что делают.

  • Не обидело! Пусть делает, что хочет. Я верю в Бога, и вера других меня не интересует. Не вам его судить, не вам его учить.

  • Мне не нравится такое богохульство!

  • Не оскорбило!

Сам Иван Люленов уже тоже прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг него. Артист заверил, что с уважением относится к религии и верующим. Певец отметил, что его песня никоим образом не связана с религиозной тематикой. В то же время исполнитель возмутился хейтом, с которым столкнулся.

Комментарий Ивана Люленова / © instagram.com/ivanliulenov

"Я с уважением отношусь к религии и к верующим людям. То, что некоторые написали в комментариях "гадость", "богохульство", "грешники" и так далее - не вдохновляет, а пугает. Это агрессивно и провоцирует на конфликт. Я против, потому что мои намерения светлые, и Бог это знает. Песня "Ікона" не связана с Богом. "Ікона" используется исключительно как описание женской красоты", - прокомментировал певец.

