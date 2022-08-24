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Одессит Джиган, пока Россия обстреливает Украину, празднует день рождения с тортом в виде ракеты

Одессит Джиган, пока Россия обстреливает Украину, празднует день рождения с тортом в виде ракеты

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Одессит Джиган, пока Россия обстреливает Украину, празднует день рождения с тортом в виде ракеты

Джиган / Фото: instagram.com/iamgeegun

Рэпер Джиган, родом из Одессы, в очередной раз своей проделкой пробил дно.

Исполнитель Джиган, настоящее имя которого Денис Устименко, недавно отпраздновал 37-летие.

Но на празднике не обошлось без конфузов. Рэпер, который ни слова не сказал о войне в Украине и продолжает жить и зарабатывать в стране-агрессоре России, в очередной раз блеснул интеллектом.

В свой день рождения Джиган подготовил необычный торт – в виде ракеты. Поступок рэппер – циничный, особенно когда Россия ежедневно обстреливает Украину. И по родной Одессе Дениса страна-агрессор тоже выпускает ракеты.

Видео, где Джиган отмечает день рождения, опубликовал в своем Instagram ведущий и журналист Дмитрий Гордон.

"Пока Одессу обстреливают орки, одессит рэпер Джиган весело празднует день рождения с тортом в виде ракеты", — подписал Гордон.

Отметим, с начала полномасштабной войны в Украине рэпер Джиган ни слова не произнес о том, что Россия напала на независимую страну. Исполнитель продолжал веселиться, отдыхать и вести себя так, будто ничего не происходит.

Напомним, не только Джиган занял такую позицию по поводу войны. Уроженка Одессы Регина Тодоренко тоже решила молчать. Когда ее украинские поклонники ожидали от нее поддержки, живущая в РФ певица решила вести себя так, будто никакой войны нет.

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