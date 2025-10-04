Одесский международный кинофестиваль 2025: какие фильмы стали лучшими и размеры денежных призов

Одесский международный кинофестиваль / © Одесский международный кинофестиваль

В Киеве завершился 16-й Одесский международный кинофестиваль, который проходил с 24 сентября по 4 октября и собрал более сотни фильмов из разных стран. На торжественной церемонии закрытия организаторы объявили победителей престижных номинаций.

Так, главный приз "Лучший европейский полнометражный фильм" получила лента "Шесть дней весной" (Six jours ce printemps-là, Франция-Люксембург-Бельгия, режиссер Жоаким Лафосс). Автор фильма-победителя забрал домой статуэтку "Золотой Дюк".

Победители в номинации "Лучший европейский полнометражный фильм" / © Одесский международный кинофестиваль

Специальный диплом Международного жюри достался украинскому режиссеру Павлу Острикову за работу "Ты — космос". Именно эта картина по результатам зрительского голосования получила и Гран-при фестиваля. Режиссер получил почетную награду и денежную премию в размере 75 тысяч гривен.

Павел Остриков с командой получил Гран-при / © Одесский международный кинофестиваль

В национальном документальном конкурсе победу одержал фильм "Простой солдат" режиссеров Артема Рыжикова и Хуана Камило Круса, который также получил статуэтку "Золотой Дюк" и 75 тысяч гривен. А Международная федерация кинопрессы (FIPRESCI) отметила работу еще и дипломом за лучший украинский документальный фильм.

Победители в номинации "Лучший украинский полнометражный документальный фильм" / © Одесский международный кинофестиваль

В то же время специальные дипломы жюри достались лентам "Папина колыбельная" и "Музыка бытия". В рамках индустриальной секции "Film Industry Office" жюри также отметило сразу несколько проектов. В секции "Development" по 40 тысяч гривен получили "Золотые лосины" режиссера Аркадия Непиталюка и "Запутанные" режиссера Ивана Орленко. В секции "Work in Progress" победителем стал фильм "Каждая смерть уменьшает меня", который получил 80 тыс. грн.

Победители в секции "Film Industry Office" / © Одесский международный кинофестиваль

Кроме того, в этом году были названы победители "MEGOGO AI Film Fest", где кинематографисты экспериментировали с искусственным интеллектом. Гран-при завоевал Евгений Чернышов за фильм "Сеанс у психолога". Общий призовой фонд кинофестиваля достиг 640 000 гривен.