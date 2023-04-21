Один из братьев Борисенко прокомментировал слухи о своей сексуальной ориентации: "Мне не пол важен"

Участник популярного в 2000-х дуэта, состоявшего из братьев-близнецов Борисенко Владимир Борисенко, откровенно прокомментировал слухи о своей сексуальной ориентации.

Поговаривают, что Вова – бисексуал, и отдает предпочтение как женщинам, так и мужчинам. В программе "Слава+" Борисенко отметил, что не относит себя к бисексуалам, однако подчеркнул, что пол для него не важен:

"Я смотрю на человека. Я не смотрю на него через призму сексуальности. Мне интересен человек, как человек. Его интеллектуальная составляющая, эмоциональная, философская. А сексуальная – это уже когда будет запрос", — прокомментировал артист.

Также он признался, что имел разговор о своей ориентации с экс-женой, певицей Любой Юнак, известной под псевдонимом Лавика.

"Мы с Любой много говорили об этом. Мы с ней говорили о том, что так много разных людей, и за тобой ухаживают, и за мной ухаживают. И это мужчины. Давай разберемся: ты – гей? Говорю: "Нет"." Ты – бисексуал?". Говорю: "Ну, в принципе возможно". Потому что мне нравятся люди. Я не чувствую разницы пола. То есть, мне не пол важен. Мне важен человек. Мне неважно наличие секса. Мне важна эмоциональная и партнерская составляющая. Чтобы у людей была взаимосвязь", – объяснил Владимир.

Александр Борисенко (слева) и Владимир Борисенко с Лавикой (справа) / Фото: instagram.com/p/CAAqWQknrRC

В то же время певец подчеркнул, что не чувствует себя бисексуалом и не может сказать, что он такой.

Напомним, что Владимир Борисенко и Лавика были женаты полгода. Влюбленные сыграли свадьбу в 2018-м, но уже через полгода объявили о своем разводе. Как признавался Борисенко, разрыв ему дался сложно, а инициатором развода стала Лавика.

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