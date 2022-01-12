Одинокая Злата Огневич попрыгала на фоне водопада в Африке и поздравила себя с 36-летием

Одинокая Злата Огневич попрыгала на фоне водопада в Африке и поздравила себя с 36-летием

Артистка встречает день рождения в теплых краях.

Украинская певица, "Холостячка-2" Злата Огневич сегодня отмечает день рождения.

Звезде исполнилось 36 лет. Как известно, праздник артистка встречает в Африке, куда уехала в отпуск. Оттуда Злата поделилась яркими фото, сделанными на фоне живописных пейзажей.

Огневич устроила себе импровизированную фотосессию на фоне водопада, также во время съемок компанию исполнительнице составила ящерица.

instagram.com/zlata.ognevich

instagram.com/zlata.ognevich

instagram.com/zlata.ognevich

Под постом с многочисленными яркими фото Злата оставила себе послание и поздравление:

"Послание себе: "Девочка моя, я предлагаю тебе гораздо более интересную игру, чем танцы с мужчинами. Я предлагаю тебе игру под названием жизнь. Играй, создавай свои правила и чаще меняй их, когда пройдёшь на следующий уровень. Познавай себя и познавай людей, признавай вклад каждого человека в твою повседневную жизнь. Не бойся туманов и дождей, бойся превратиться в пустыню. Вспомни, о чем так сильно мечтала в детстве и воплощай: ярко, дерзко, сильно, смело! Все возможности открыты, так много есть ещё версий тебя, выбирай любую и живи! Жизнь слишком прекрасна, чтобы проводить ее в темноте и грусти, лети на свет! Необъятный мир принадлежит тебе, а ты - принадлежишь миру, сейчас и навсегда", — написала Огневич.

instagram.com/zlata.ognevich

instagram.com/zlata.ognevich

instagram.com/zlata.ognevich

Поклонники, в свою очередь, пожелали своему кумиру встретить настоящую любовь и человека, который ее поймет и поддержит в любой ситуации. Как известно, в финале "Холостячки-2" Злата Огневич выбрала предпринимателя Андрея Задворного. Однако через полтора месяца мужчина бросил Злату.

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