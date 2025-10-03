Одиозная Анна Нетребко в Румынии поплатилась за поддержку политики России и антиукраинскую позицию

Анна Нетребко / © Associated Press

Одиозная российская оперная певица Анна Нетребко поплатилась за поддержку захватнической политики России и антиукраинскую позицию.

Скандальная исполнительница должна была выступить в Румынии с Трансильванским филармоническим оркестром в городе Клуж-Напока. Более того, Нетребко еще и должны были вручить звание Почетного доктора Национальной музыкальной академии имени Георге Димы. Однако такие запланированные почести вызвали шквал возмущения среди активистов, ведь у исполнительницы довольно неоднозначная позиция относительно Украины и развязанной Россией войны.

Наконец, за дело взялся украинский МИД. Посольство Украины в Румынии коммуницировало с ректором Национальной музыкальной академии, румынскими уездными и государственными институтами, а также привлекало представителей гражданского общества. В итоге выступление Нетребко и вручение ей звания в конце концов отменили.

"Отменив выступление Нетребко, румынская сторона проявила понимание и солидарность с Украиной в контексте противодействия гибридному влиянию России через так называемые "культурно-художественные мероприятия". Пока РФ продолжает свою захватническую и кровавую войну, а ее военные ежедневно совершают военные преступления, международная изоляция должна продолжаться. Культура не может быть инструментом для отбеливания репутации агрессора", - говорится в сообщении МИД Украины.

Отметим, у Анны Нетребко довольно неоднозначная позиция в отношении Украины. Певица была доверенным лицом путина на так называемых выборах. В 2014 году артистка переводила деньги на восстановление донецкого театра и фотографировалась с флагом "новороссии". Когда началась полномасштабная война, Анна Нетребко молчала. Впрочем, под общественным давлением в марте все же опубликовала в Facebook пост с осуждением войны. Правда, певица продолжала пытаться усидеть на двух стульях, ведь не называла Россию агрессором и уверяла, что не является предательницей своей родины.

Очевидно, этот пост артистке не помог. Театр Metropolitan Opera разорвал с ней все связи. А вот Королевский оперный театр в Лондоне недавно дал зеленый свет на выступление россиянки. Первая леди Украины Елена Зеленская раскритиковала это решение и объяснила, чем оно опасно.