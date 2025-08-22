Одиозный Вуди Аллен после отмены в Голливуде собрался на красную дорожку в Москве

Вуди Аллен / © Associated Press

Американский киноактер и режиссер Вуди Аллен оскандалился новой выходкой — появится на Московском кинофестиваль, да еще и будет одним из хедлайнеров.

Ранее одиозный режиссер блистал на красных дорожках «Оскара», а после ряда серьезных секс-скандалов теперь будет участвовать в кинофестивале в стране-агрессоре РФ. Не чурается голливудский актер и компанией. Планируется, что он будет общаться на сцене с путинистом Федором Бондарчуком.

К слову, в США Вуди Аллен пока не нерукопожатный. Дело в том, что он находится в эпицентре скандалов из-за обвинений в домогательствах, брака с удочеренной дочерью. Впрочем, в РФ актера с такой репутацией охотно позвали, а он, в свою очередь, согласился принять участие в публичном мероприятии страны-агрессора.

Кроме Аллена, Москву посетит сербский режиссер Эмир Кустурица, известный своей пророссийской позицией, и актер Марк Дакаскос, который прославился ролью антагониста в фильме «Джон Уик 3». Организаторы хвастаются «международностью» фестиваля и добавляют, что среди гостей — представители Китая, Саудовской Аравии, Индии, Ирана и Египта.

Почему Вуди Аллен «скандальный»

Уже три десятилетия режиссер находится в центре секс-скандалов: обвинения в домогательствах к приемной дочери Дилан, брак с приемной дочерью Сун-И, судебные процессы и бесконечные публичные разоблачения. Скандал длиной в 30 лет фактически разрушил его репутацию.

Напомним, недавно звезда «Рабыни Изауры», которая восхищалась Киевом, возмутила приездом в Москву. Актриса вместе с сыном решили устроить тур по России.