Одна из близняшек Олсен родила первенца и рассекретила пол ребенка

Первенец актрисы появился на свет несколько месяцев назад.

Американская актриса и модельер Эшли Олсен впервые стала мамой.

Радостную новость изданию TMZ рассказали источники, близкие к окружению артистки. Первенец 37-летней близняшки Олсен появился на свет несколько месяцев назад в одной из клиник Нью-Йорка. Эшли Олсен родила сына, которому дала имя Отто.

Отцом первенца знаменитости стал ее муж, художник Луи Эйснер. Пара поженилась в декабре прошлого года. Свадьбу влюбленные держала в тайне так же, как пополнение в семье.

Эшли Олсен / Фото: Associated Press

"Они в восторге от пополнения в семье", — рассказал инсайдер.

Отметим, Эшли Олсен и Луи Эйснер закрутили роман еще в 2017 году. Пара сыграла свадьбу в декабре 2022 года. Свои отношения влюбленные держат в тайне. Супруги редко появляются на публике вместе и не дают никаких комментариев относительно личной жизни.

Эшли Олсен и Луи Эйснер / Фото: Getty Images

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, как с годами изменились дети-актеры. В подборке можно посмотреть, что случилось с сестрами-близняшками Олсен, которые в девять лет стали известны на весь мир.

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