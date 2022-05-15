"Одна победа есть, работаем дальше": Притула назвал сумму, которую собрал для ВСУ во время финала "Евровидения-2022"

"Одна победа есть, работаем дальше": Притула назвал сумму, которую собрал для ВСУ во время финала "Евровидения-2022"

Известный телеведущий и шоумен Сергей Притула решил самостоятельно самостоятельно комментировать финал "Евровидения-2022".

Вместе с тем знаменитость решил во время своего спича собирать средства в помощь ВСУ.

Во время трансляции финала "Евровидения-2022" Сергею Притуле удалось собрать немалую сумму. Только на его карточки пользователи задонатили 2,5 млн. гривен. Впрочем, сумма намного больше, ведь шоумен еще не считал средства, перечисленные в крипте и на фонд.

Вся сумма будет отправлена на помощь ВСУ.

"Это невероятно! Спасибо вам за этот вечер! 2,5 млн уже, и это только мои карточки. Без крипты и фонда. Пока что. Полную сумму напишу завтра. Kalush Orchestra, вы разорвали! Украинцы, вы невероятны! Одна победа есть, работаем дальше", — написал Притула в Twitter.

Это невероятно! Спасибо вам за этот вечер, твиттеряне! 2,5 млн уже, и это только мои карты. Без крипт и фонда. Пока что. Полную сумму напишу завтра. #KalushOrchestra, вы разорвали!!! Украинцы, ВЫ НЕВЕРОЯТНЫЕ!

Одна победа есть, работаем дальше @Eurovision thank you for your support — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) May 14, 2022

Отметим, в этом году победителями международного песенного конкурса стали украинцы – Kalush Orchestra. В сумме они получили самое большое количество баллов от зрителей и судей.

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