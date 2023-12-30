Одно из утренних шоу на канале "1+1 Украина" прекращает свою работу

Утренний проект выходного дня телеканала "1+1 Украина" "Сніданок. Вихідний" объявил о прекращении работы.

Зрители встречали утро уикендов вместе с проектом в течение 7 лет и 7,5 сезонов подряд. В прямом эфире из студии работали ведущие Валентина Хамайко, Александр Попов, а позже к ним присоединился Игорь Цыганик.

Команда проекта заявляет, что не прощается с ведущими, которые продолжат сотрудничество с "Сніданком з 1+1".

"Мы очень благодарны всей творческой команде и ведущим "Сніданку. Вихідний" за прекрасные субботние и воскресные утра, которые мы провели вместе. Однако турбулентное время диктует нам необходимость быть гибкими, принимать порой сложные решения. Но мы не прощаемся со зрителями и надеюсь встретимся в новых форматах", – прокомментировал генпродюсер "1+1 Украина" и директор телевизионного бизнеса Максим Кривицкий.

Ведущие "Сніданку.Вихідний" Валентина Хамайко и Александр Попов / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Ведущие утренних шоу на "1+1 Украина" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Последний эфир ведущие "Сніданку.Вихідний" проведут 31 декабря 2023 года в компании четверки ведущих "Сніданку з 1+1".

"Бесспорно "Сніданок.Вихідний" стал нашей второй семьей. Считаю, мы были классной командой вместе с Александром Поповым и Игорем Цыгаником. "Сніданок" давал мне яркие краски и эмоции. Это место, где я могла забыть о рутине, где я чувствовала поддержку, радость, внимание и заботу. И я чувствовала, как мы дарили такие же эмоции нашим зрителям, но на этом мы не прощаемся, и встретимся в эфире "Сніданку з 1+1", – прокомментировала Валентина Хамайко.

Ведущие "Сніданку.Вихідний" Валентина Хамайко и Александр Попов / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Ведущие "Сніданок.Вихідний" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Напомним, "Сніданок.Вихідний" – информационно-развлекательный проект, который выходил на телеканале "1+1", а впоследствии на "1+1 Украина" со 2 апреля 2016 года. Каждые выходные зрители встречали с любимыми ведущими, которые в прямом эфире рассказывали об актуальных темах, культурных новинках, интересных событиях для всей семьи, полезных бытовых лайфхаках, готовили вкусные и полезные блюда и общались с гостями студии.

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