Однолетний сын Виталия Козловского заболел: "Грипп очень яростный"

Годовалый сын украинского певца Виталия Козловского заболел.

Об этом супруга исполнителя – пиарщица Юлия Бакуменко – рассказала в Instagram-stories. Она поделилась, что поначалу симптомы болезни появились у нее. Наконец, тест подтвердил, что у нее грипп. Болезнь не обошла и годовалого Оскара.

Юлия Бакуменко говорит, что грипп сейчас прямо яростный, поэтому она сразу обратилась за помощью к врачам. Медики назначили Оскару противовирусные и жаропонижающие.

"Второй день Оскар болеет. Поскольку в семье грипп, подтвержденный тестом, то и у него понятно что. Сейчас грипп очень яростный, и врач порекомендовала, что просто симптоматическое лечение – это надолго и с риском осложнений", — поделилась Юлия Бакуменко.

Сын Виталия Козловского заболел / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Отметим, самолечение может быть вредно для вашего здоровья. То, что помогает другим, может не помочь вам! Поэтому, в случае выявления симптомов болезни, сразу обращайтесь к врачам!

Напомним, недавно сыну Виталия Козловского исполнился годик. По случаю праздника Юлия Бакуменко показывала первое фото Оскара, сделанное в роддоме сразу после его рождения.

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