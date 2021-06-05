"Одруження наосліп": Узелков впервые показал невесту и признался, остались ли они вместе

В конце шоу боксер ошарашил заявлением.

На канале "1+1" состоялась премьера седьмого сезона романтического реалитиоу "Одруження наосліп".

Героем первого выпуска стал боксер и телеведущий Вячеслав Узелков. После громкого развода с фитнес-тренером Мариной Боржемской спортсмен довольно долго не мог забыть любимую и сожалел о разрыве. Впрочем, теперь знаменитость заявил, что готов к новым отношениям.

"Я 22 года был в браке. Моя бывшая жена была для меня настоящей мечтой. Я кричал на весь мир, что я ее люблю. Однажды я попал на телевидение и взял ее с собой в проект. Здесь она меня обошла и стала, как она считает, более популярнее меня. Ее успех помешал отношениям. Развод мне дался очень сложно. Когда ты живешь с женщиной 22 года, у тебя двое детей, которых нам Бог дал только после 7 лет совместной жизни, то это очень сложно", — рассказал боксер.

instagram.com/uzelkova.marina

Узелков добавил, что экс-возлюбленная заблокировала его во всех соцсетях, отметив, что они не друзья, а даже супервраги. Вячеслав заверил, что Марина уже в прошлом и он в поисках новой любви.

"Я мечтаю, что моя новая жена будет стройной, спортивной, интересной блондинкой. Я знаю одну такую женщину. Ее зовут Юля", — поделился звезда.

Именно она и стала героиней проекта, ведь впервые за все сезоны шоу эксперты объединили в пару уже знакомых людей, но для молодоженов это стало сюрпризом. Так, избранницей спортсмена стала фитнес-мама Юлия Черницкая. Женщина воспитывает четырех детей от первого брака. Старшей дочери 13 лет, средней — 8 лет и двойняшкам — 5 лет.

instagram.com/fitness_mama_ua

Юлия рассказала, что с бывшим мужем развелась из-за его измены.

"Я очень верная и не понимаю, за что мне такое испытание. После развода у меня ни с кем не было отношений. 2,5 года я одинока. Мне сложно влюбиться. Мне надо время, узнать, рассмотреть", — сказала фитнес-мама.

Вячеслав и Юлия впервые встретились под венцом в свадебных нарядах, однако не видели лица друг друга. На вопрос церемонимейстра, готовы ли они жениться, дали утвердительный ответ "да" и вслепую обменялись кольцами.

Когда пришло время поднимать фату невесты, пара обалдела, ведь давно знакома. "Я шокирована! Я этого просто не ожидала! Вот кого-кого, но не его", — поделилась фитнес-мама. Со своей стороны, Узелков изрядно обрадовался, ведь именно о ней и мечтал.

Черницкая призналась, что боксер ухаживал за ней и заваливал комплиментами в Сети. Женщина отметила, что уважает его как друга, но как мужчину — не знает Узелкова.

Далее пара отправилась на неделю жить в отдельный дом, чтобы узнать друг друга лучше. Во время первого романтического ужина разговор между новоиспеченнымы супругами сначала не складывался. Впрочем, спортсмены разговорились и поделились, как пережили развод с эксами. Так, Юлия призналась, что ей было сложно осознать конец отношений, она даже потеряла сознание. Узелков поделился, что он после разрыва остались совсем один. Мол, ради Боржемской отказался от своих родных и в результате остался у разбитого корыта — без поддержки семьи, любимой и детей. Эта история растрогала до слез Юлию.

Далее пара пошла готовиться ко сну. Сначала Вячеслав отказался спать в одной постели с новоиспеченной женой, впрочем, все же поддался чарам женщины и ночь они провели вместе.

Пара в течение недели знакомилась друг с другом. Не обошлось и без конфликтов и споров. Впрочем, вроде бы все сложилось хорошо. Но с каждым последующим днем Юлия все больше не верила, что боксер забыл свою бывшую. Женщина даже решила проверить избранника на детекторе лжи.

Так, на вопрос, действительно ли одна из основных причин участия боксера в романтическом проекте — чтобы разозлить Боржемскую, Вячеслав ответил "нет". Но это оказалось ложью.

Когда же пришло время решать — оставить кольца, или разорвать отношения, Вячеслав Узелков ошарашил заявлением. Спортсмен отдал кольцо и заявил, что до сих пор любит Марину.

"Когда я поднял фату, меня как током ударило! Это был кайф. Я думал: "Она будет моя, кольцо будет мое". Но каждый день узнавал о Юле больше и больше. Я действительно хочу остаться с Юлей, но друзьями. Я до сих пор люблю бывшую жену. Я понял это здесь еще больше. Я шел сюда, чтобы отпустить свою любовь, я пытался все сделать, но я однолюб. Я бы хотел ее вернуть. У меня была лучшая жена. Я дурак, который потерял друга, любовницу и лучшую женщину, которая есть, Марину Боржемскую", — заявил знаменитость.

Напомним, недавно экс-жена боксера Узелкова прокомментировала новые отношения бывшего. Также Марина Боржемская призналась, что и сама готова к новому роману.

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