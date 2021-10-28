Официально: Алек Болдуин убил Галину Хатчинс из настоящего револьвера с боевым патроном

Это уже точно установила полиция и отчиталась об этом на брифинге.

Актеру Алеку Болдуину во время съемок фильма "Ржавчина" передали настоящий револьвер, заряженный боевым патроном. Он этого не знал и по сценарию выстрелил в сторону камеры, случайно убив оператора Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэля Соузу, говорится в "ТСН.Ранок".

Это уже точно установила полиция и отчиталась об этом на брифинге. Пулю вытащили из плеча раненого режиссера, а на месте следователи нашли стреляную гильзу. Револьвер, кроме Болдуина, держали в руках еще два человека — это ассистент режиссера и реквизиторша, которая отвечала за оружие.

Новости мира: установлено, что Болдуин случайно убил оператора Хатчинс во время съемок

Во время рокового выстрела на площадке находились почти 100 человек – их всех допрашивают. С места преступления изъяли более шести сотен доказательств – муляжи оружия, холостые патроны, а также три пистолета. Полиция отмечает — расследование еще на начальном этапе, так что говорить о конкретных обвинениях пока рано.

"Мы собираем доказательства, проводим допросы и анализируем события. Я хочу заверить потерпевших, их семьи и общественность, что мы проводим очень тщательное и объективное расследование. Как только у нас будет достаточно материалов – будут предъявлены обвинения и аресты", — отметил шериф округа Санта-Фе Эйдан Мендоса.

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