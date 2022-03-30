Официально: Брюс Уиллис завершает актерскую карьеру из-за болезни

Болезнь актера назвали его дочери.

Недавно в Сети появились слухи о том, что легендарный голливудский актер Брюс Уиллис завершает свою карьеру из-за деменции.

Сегодня, 30 марта, старшая дочь звезды Румер Уиллис публично подтвердила, что 67-летний знаменитость действительно больше не будет сниматься, и дело в афазии. Это расстройство речи, возникающее после повреждения мозга. Из-за него поражаются речевые и когнитивные способности.

На странице в Instagram Румер запостила фото звезды "Крепкого орешка" и отметила, что сейчас для их семьи сложное время.

Брюс Уиллис / instagram.com/rumerwillis

"Мы хотели поделиться тем, что у нашего любимого Брюса есть некоторые проблемы со здоровьем. И недавно ему поставили диагноз "афазия", который влияет на его когнитивные способности. В результате этого Брюс заканчивает карьеру, которая так много значила для него. Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы так благодарны за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку. Как всегда говорит Брюс: "Живите", и вместе мы планируем сделать именно это", — говорится в сообщении.

В комментариях фанаты и коллеги актера выразили свою поддержку:

"Он был для меня таким невероятным актерским партнером, самым милым, нежным и веселым мужчиной", – поделилась Сара Полсон.

Присылаю любовь вам, Брюс, и вашей прекрасной семье

Я обожаю вас всех всем сердцем

Заметим, Уиллису принес бешеную популярность боевик "Крепкий орешек". Также знаменитость неоднократно играл роли героя-одиночки, в частности в "Пятом элементе", "Меркурии в опасности".

В 1994 году звезда сыграл в культовом фильме Квентина Тарантино "Криминальное чтиво", а через 5 лет он исполнил главную роль в ленте "Шестое чувство".

В последнее время Уиллис активно сотрудничал с кинорежиссером Робертом Родригесом. Так, он снялся в двух его лентах — "Город грехов" и "Планета страха".

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