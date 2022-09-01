Огневич обратилась к девушкам, мечтающим о браке с военными: "Готовы ли вы к этому?"

С началом полномасштабной войны в Украине бойцы ВСУ стали настоящими героями и секс-символами для девушек. Но певица Злата Огневич уверена, что не каждая женщина сможет быть рядом с военным.

В сторис в Instagram певица обратилась к девушкам, мечтающим об отношениях с бойцами ВСУ. Злата призналась, что и сама восхищается украинскими военными, но понимает, что такие отношения не из легких.

Злата Огневич обратилась к украинским девушкам / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Девушки, вы готовы, что к вам вернутся поломанные души? Потому что после того ада, который пережили и переживают эти парни, нужно быть очень сознательной, терпеливой и мудрой женщиной, чтобы это принимать и, возможно, где-то лечить, жить с этим. Готовы ли вы к этому?" – задала вопрос Огневич.

Злата Огневич обратилась к украинским девушкам / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Певица по собственному опыту понимает, что значит строить семью с военным, ведь ее отец тоже посвятил себя армии и даже сейчас помогает спасать жизни на передовой.

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