Огневич обратилась к девушкам, мечтающим о браке с военными: "Готовы ли вы к этому?"

Певица Злата Огневич вызвала украинских девушек на откровенный разговор.
С началом полномасштабной войны в Украине бойцы ВСУ стали настоящими героями и секс-символами для девушек. Но певица Злата Огневич уверена, что не каждая женщина сможет быть рядом с военным.
В сторис в Instagram певица обратилась к девушкам, мечтающим об отношениях с бойцами ВСУ. Злата призналась, что и сама восхищается украинскими военными, но понимает, что такие отношения не из легких.
"Девушки, вы готовы, что к вам вернутся поломанные души? Потому что после того ада, который пережили и переживают эти парни, нужно быть очень сознательной, терпеливой и мудрой женщиной, чтобы это принимать и, возможно, где-то лечить, жить с этим. Готовы ли вы к этому?" – задала вопрос Огневич.
Певица по собственному опыту понимает, что значит строить семью с военным, ведь ее отец тоже посвятил себя армии и даже сейчас помогает спасать жизни на передовой.
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