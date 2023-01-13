Огневич ошеломила суммой, собранной в свой день рождения для пострадавших от ракетного удара

Украинская певица Злата Огневич назвала сумму, которую ей удалось собрать для пострадавших от ракетного удара в Киеве.

В свой день рождения исполнительница вместо подарков попросила друзей и фанатов помочь собрать средства для людей, чьи дома были разрушены от атаки РФ.

"Давайте вместе поможем пострадавшим, которые остались без крова, вернем людям обычную жизнь в тепле и уюте. Ваш подарок мне — это донат на восстановление построение пострадавших на Протасовом Яру", — написала Злата.

Уже через сутки, как рассказала исполнительница, люди задонатили 48 тысяч гривен.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Фантастические, невероятные, прекрасные люди. Мне до слез это приятно, просто до глубины души. Вчера я объявила собр в поддержку семей, пострадавших в результате ракетных обстрелов Соломенского района. Вчера я уже собрала с вами 48 тысяч гривен. Задонатило более чем 200 человек. Кто-то донатив по 10 гривен, кто-то по 2000 тысяч. Я ценю помощь каждого из вас. Каждый донат и вклад ценный и сверхважный!. Вы дарите мне веру, что добро все же победит", — поделилась Злата.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Огневич также добавила, что благотворительный сбор продлится 20 января. Поэтому у всех желающих есть возможность приобщиться к инициативе Златы.

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