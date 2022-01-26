Огневич шокировала рассказом, как в фитнес-клубе ее не защитили от преследователя: "Я умоляла их"

Огневич шокировала рассказом, как в фитнес-клубе ее не защитили от преследователя: "Я умоляла их"

Неприятный инцидент случился в конце 2021 года.

Украинская певица Злата Огневич поделилась неприятной историей.

К слову, артистка вспомнила, как в конце 2021 года убегала от преследователя. Она забежала в один киевский фитнес-клуб и надеялась, что ей там помогут. Певица просила охранников вызвать полицию.

Однако Злату ждало разочарование. В фитнес-клубе отказались вызывать полицию, потому что боялись за свою репутацию. Более того, они даже звезду просили не говорить полицейским их адрес.

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

"Меня трясло, я умоляла их вызвать полицию, помочь мне. Никто из охраны клуба этого не сделал. У них распоряжение или что-то еще… Когда же я сама попыталась это сделать — охрана клуба меня попросила вызвать полицию к соседнему дому. Репутация спортивного клуба стоит дороже безопасности человека, который просит о помощи", — возмутилась Злата.

Злата говорит, что в свое время являлась клиенткой этого клуба. Впрочем, после инцидента больше никогда туда не пойдет.

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