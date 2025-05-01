Огневич возмутилась отсутствием развития украинской культуры: "Из-за этого, между прочим, началась война"

Злата Огневич

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Украинская певица Злата Огнеич, которая ранее разнесла современных артистов, заявила об отсутствии развития украинской культуры.

Исполнительница говорит, что в Украине это все не продвигают. Как следствие, долгое время у украинцев не было собственной идеологии и понимания своей национальности. Когда в Украине культура проседает, Россия активно развивает свою и насаждает ее. Певица в интервью на YouTube-канале Марички Падалко говорит, что враг вкладывает немало средств в собственный культурный проект, который выглядит качественно. Поэтому его потребляют, и РФ имеет определенное влияние в этой сфере.

"Я не вижу, чтобы продвигали украинские культурные идеи в нашей стране. Именно поэтому, между прочим, у нас случилась война. Нет идеологии, не было понимания, кто мы как нация. Не было государственности. К сожалению, эта государственность была у соседа. И, к сожалению, они очень много прилагают усилий и денег для того, чтобы создавать культурный контент. Это документальные фильмы, художественное кино, даже театральные постановки. Вы посмотрите на культурный продукт, который выпускал враг. С профессиональной точки зрения люди, которые разбираются, понимают, сколько миллиардов на это все потрачено", — возмутилась артистка.

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Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич говорит, что украинское государство не уделяет достаточно внимания культурным проектам. Конечно, средства все-таки выделяются. Тем не менее, по словам артистки, они не идут туда, куда нужно. В результате зритель наблюдает некачественный продукт, звук и картинку. Исполнительница утверждает, что причина этого в коррупции. Артистка говорит, что люди, которые должны отвечать за развитие культуры, заботятся о "собственных кошельках".

"Я не вижу, что украинское государство действительно уделяет внимание культурному продукту. Я вижу только разговоры. Я вижу огромные бюджеты, которые распиливают, а по факту мы получаем… Кладут в свои карманы бюджеты, которые должны выделяться на производство контента. В результате мы видим некачественный продукт, некачественный звук, некачественную картинку. Я вижу все это, и мне от этого очень больно. Мне больно, что до сих пор людям, которые должны встать на защиту культуры в Украине, им просто на это плевать. Им не плевать на свои карманы, на деньги в этих карманах", — утверждает артистка.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: Чому ЗЛАТА ОГНЄВІЧ шукає чоловіків "ЗА ВИКЛИКОМ" і не хоче своїх дітей

Напомним, ранее Злата Огневич раскрыла, что произошло с имуществом ее родителей в Крыму. Также артистка вспомнила, как мама и папа покидали полуостров.