Огневич впервые призналась в симпатии к Хлывнюку и почему не сложились отношения: "Очень непростой человек"

Украинская певица Злата Огневич впервые призналась в симпатии к лидеру группы "Бумбокс" Андрею Хлывнюку и почему не сложились их романтические отношения.

Артисты в 2020 году сотрудничали вместе. В частности, Огневич выпустила песню о любви "Ти обіцяв", автором слов к которой был Хлывнюк. Певица признается, что ее коллега за сценой очень непростой человек и это проявляется как в творчестве, так и в общении с другими людьми. Впрочем, исполнительница рада, что у них получилось вместе поработать. Злата признается, что они с музыкантом уже давно не выходили на связь, однако она была бы только рада встретиться с ним и душевно поговорить.

Андрей Хлывнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

"Он очень талантливый, невероятно харизматичный мужчина. Я очень давно не была с ним на связи, но мне бы хотелось пообщаться с ним не в Telegram, а просто так за чашечкой кофе, просто спросить, как у него сейчас на душе, на сердце, потому что прошло много времени с нашей последней встречи. Мне было бы интересно увидеть, насколько он изменился. Я думаю, что сто процентов за это время произошли перемены. Он очень непростой человек, как и все творческие люди. Это проявляется во всем: в подходе к творчеству, характеру, общению с людьми", — призналась артистка в интервью "Люкс ФМ".

Кстати, после выхода песни "Ти обіцяв" исполнителям начали приписывать роман. Раньше Огневич опровергала все слухи. Впрочем, сейчас певица призналась, что на самом деле ей симпатизировал Хлывнюк. Исполнительница говорит, что не смогла устоять перед харизмой, волшебством и талантом коллеги. Впрочем, романтических отношений между артистами не было. Как говорит Огневич, ни она этого не хотела, ни Хлывнюк не делал никаких шагов.

"Конечно, он мне тогда очень нравился, потому что невозможно устоять перед волшебством мужчины, который глубокий, умный, талантливый, харизматичный. Да, он мне нравился, но, как вы видите, это только творческий союз, в котором родилась песня. Ничего не сложилось, потому что я не планировала этого. Он тоже не делал шагов. Если вдруг сложится так судьба, что мы встретимся, снова будем общаться на тему творчества, я увижу какие-то стихи, но я думаю, что это невозможно, потому что такие встречи, они случаются только раз в жизни", - делится артистка.

Напомним, недавно в Сети стали распространяться сплетни, что певица Тина Кароль встречается с младшим на девять лет бизнесменом-иностранцем. Артистка уже прокомментировала слухи о ее новом романе.

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