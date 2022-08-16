Огневич жестко отреагировала на перепев россиянок ее хита в Крыму: "Две лярвы, такие бестолковые"

Так недавно Сеть возмутило видео, где россиянка исполняет песню Софии Ротару "Одна калина".

Теперь же жительницы РФ осквернили хит Златы Огневич "Зозуля".

Соответствующим видео поделилась сама звезда. Злата жестко отреагировала на это на странице в Instagram.

"Исконно русская забава, воровать и выдавать за свое. В моем родном Крыму звучит моя "Зозуля" на русском языке в исполнении двух лярв, которые и не знают о законах и авторских правах… Хотя о чем я пишу, какие права могут быть у граждан рфии. Простите, но меня тошнит. Кстати, "певицы" такие бестолковые, что поют под минус с моим голосом на беках. Стыдно, досадно, но чего еще ожидать от болотян? Крым, надеюсь очень, что в скором времени "Зозуля" прозвучит на Дне Освобождения Крыма во всех волшебных городах полуострова", – прокомментировала звезда.

Высказали свое мнение и поклонники Огневич:

Какой ужас

Рубрика: Боже, яке кончене

Испанский стыд! Какая жесть

Только и умеют лгать и воровать.

Напомним, группа "Антитела" основала благотворительный фонд. Коллектив помогает украинским защитникам еще с начала войны – 2014 года.

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