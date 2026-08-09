"Охотник на аллигаторов": жена MONATIK показала своего полуторагодовалого сына и удивила его развлечениями

Дмитрий Монатик MONATIK с семьей / © instagram.com/monatik_official

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Супруга певца Дмитрия MONATIK Ирина показала, как проходит их летний отдых с младшим сыном Леоном, и поделилась снимками в купальнике.

Ирина Монатик опубликовала в Instagram новую подборку фотографий с отдыха. На одном из снимков она позирует у бассейна в черно-белом цельном купальнике. На другом снимке знаменитость запечатлена в легком плетеном платье. Но главным героем части фотографий стал ее 1,5-летний сын Леон. Мальчик весело проводил время у воды. В частности, он играл с надувными игрушками в форме акулы и аллигатора.

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«Летний настрой», — лаконично подписала серию фото Ирина.

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Ирина Монатик / © instagram.com/irishamonatik

Ирина Монатик / © instagram.com/irishamonatik

Кроме того, супруга артиста показала сына, играющего с надувным аллигатором. Именно этот момент она в шутку отразила в своих сторис, назвав малыша «охотником на аллигаторов». Так что в кадре Леон предстал не только как маленький отдыхающий, но и как участник забавного летнего приключения у бассейна.

Ирина Монатик с сыном / © instagram.com/irishamonatik

Напомним, недавно MONATIK показал свою гримерку и удивил ритуалами перед концертом.

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