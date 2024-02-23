"Океан Эльзы" довел до слез эмоциональным треком, который выпустил на вторую годовщину полномасштабной войны

Группа "Океан Эльзы" впервые с 2022 года выпустила эмоциональную композицию под названием "Відповідь".

Песня приурочена ко второй годовщине полномасштабной войны. По словам лидера "ОЭ" Святослава Вакарчука, это очень особенная песня для него, поэтому он с особым переживанием презентует ее людям.

"Я вложил в слова этой песни переживания, все эмоции, которые испытываю в течение последних двух лет с начала полномасштабной войны России против Украины. И мне кажется, что большое количество наших соотечественников испытывают то же самое. Поэтому мы позволили себе не только от своего имени, но от имени многих людей, с которыми я встречался, которых знаю, даже тех, кого не знаю, но чью боль чувствую сейчас, позволили вложить эти слова в песню "Відповідь", — прокомментировал премьеру Вакарчук.

Музыкант говорит, что очень важно проговаривать друг с другом то, что ты чувствуешь, потому что так легче вместе переживать сложные времена.

"Мы достойно с гордостью пройдем этот сложный путь и обязательно победим, потому что свет всегда побеждает тьму", — убежден Святослав Вакарчук, автор музыки и слов песни.

"Океан Эльзы"

Песня, как и видео, были соответственно записаны и сняты в Киеве в Доме звукозаписи Украинского радио. Режиссером клипа выступил Макс Сметана. Участие в съемках и записи приняли хор и оркестр "Украинского радио".

"Океан Эльзы"

Видео – это черно-белая, лаконичная, даже графическая картина, в которой все ощущения песни только усиливаются простотой линий, тенями и эмоциями музыкантов.

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