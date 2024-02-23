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"Океан Эльзы" довел до слез эмоциональным треком, который выпустил на вторую годовщину полномасштабной войны

"Океан Эльзы" довел до слез эмоциональным треком, который выпустил на вторую годовщину полномасштабной войны

"Океан Эльзы"

Видео к песне снимали в Киеве в Доме звукозаписи Украинского радио.

Группа "Океан Эльзы" впервые с 2022 года выпустила эмоциональную композицию под названием "Відповідь".

Песня приурочена ко второй годовщине полномасштабной войны. По словам лидера "ОЭ" Святослава Вакарчука, это очень особенная песня для него, поэтому он с особым переживанием презентует ее людям.

"Я вложил в слова этой песни переживания, все эмоции, которые испытываю в течение последних двух лет с начала полномасштабной войны России против Украины. И мне кажется, что большое количество наших соотечественников испытывают то же самое. Поэтому мы позволили себе не только от своего имени, но от имени многих людей, с которыми я встречался, которых знаю, даже тех, кого не знаю, но чью боль чувствую сейчас, позволили вложить эти слова в песню "Відповідь", — прокомментировал премьеру Вакарчук.

Музыкант говорит, что очень важно проговаривать друг с другом то, что ты чувствуешь, потому что так легче вместе переживать сложные времена.

"Мы достойно с гордостью пройдем этот сложный путь и обязательно победим, потому что свет всегда побеждает тьму", — убежден Святослав Вакарчук, автор музыки и слов песни.

"Океан Эльзы"

Песня, как и видео, были соответственно записаны и сняты в Киеве в Доме звукозаписи Украинского радио. Режиссером клипа выступил Макс Сметана. Участие в съемках и записи приняли хор и оркестр "Украинского радио".

"Океан Эльзы"

Видео – это черно-белая, лаконичная, даже графическая картина, в которой все ощущения песни только усиливаются простотой линий, тенями и эмоциями музыкантов.

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