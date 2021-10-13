"Океан Эльзы" и KALUSH выпустили дуэтную песню и шокировали тематическим клипом

Музыканты выпустили видео на трек "Перемога".

Группа "Океан Эльзы" выпустила новую песню под названием "Перемога" с участием группы KALUSH.

Видео на трек был представлен в центре Киева на крупнейших экранах Европы и Украины. Автором музыки и слов выступил фронтмен ОЭ Святослав Вакарчук.

"Новая песня "Перемога" — это продолжение наших ОЭ, творческих вылазок в другие жанры. Этой зимой я много слушал хип-хоп музыки, от 90-х до современной, и в какой-то момент мне сложились строки припева: "Шо би тобі не казали попереду перемога​. Шо би тобі не кричали шакали в слід​ в тебе своя дорога" и понял, что нашему хип-хопу быть! Позже во время работы в студии мы с группой поняли, что лучше было бы оставить мое присутствие в песне так, как я это всегда делаю, а пригласить KALUSH и их продюсерскую команду к сотрудничеству, чтобы добавить элемент хип-хопа", — рассказал Вакарчук.

Он также прокомментировал хип-хоп фронтмена KALUSH Олега Псюка:

"Отдельно еще отмечу, что момент в песне, когда читает свой текст Олег, мне очень нравится. Он иногда жертвует дикцией в угоду драйву и вайбу, но это того действительно стоит. У него классный, философский текст, который продолжает то, что я вкладывал в эту песню", — отметил Святослав.

Релиз состоялся в день рождения группы "Океан Эльзы" и интересным является то, что именно в том же 1994-м родился и солист группы KALUSH Олег Псюк, что дает возможность представить масштаб изменений и временных промежутков, которые группа ОЭ прошла за это время.

Видео на песню "Перемога" было снято в Киеве режиссером Максимом Ксендой. Оператор — Евгений Усанов.

"Это история про шум, который окружает нас, внутри которого очень много людей, которые указывают тебе как правильно жить. Если слушать всех, то не остается времени на саму жизнь. Нахождение собственного пути начинается с фильтрации "шумов", которые входят в тебя", — объяснил сюжет клипа Ксенда.

Всего участие в съемках, кроме музыкантов, приняли 43 актера, которые появились в образах ярких или знаковых персонажей.

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