"Океан Эльзы" и "Один в каноэ" / instagram.com/okeanelzy_official

"Океан Эльзы" и "Один в каноэ" растрогали фанов до слез атмосферной песней о Львове

Группы выпустили дуэтную песню "Місто весни".

Группа "Океан Эльзы" порадовала поклонников неожиданной коллаборацией с инди-коллективом "Один в каноэ".

Артисты представили дуэтную атмосферную композицию "Місто весни", автором которой выступил фронтмен "ОЭ" Святослав Вакарчук. Интересно, что это первый трек, который Вакарчук посвятил родному городу Львову.

А родилась композиция, когда музыкант прогуливался по Мариинскому парку в Киеве в апреле этого года. По словам Вакарчука, записать трек вместе с "Один в каноэ" довольно органично, ведь группа родом из Львова.

Поклонники признались, что эта песня коснулась глубин их сердца:

Отзывчивая и чувственная лирика, аж наворачивается слеза

Что-то нереальное! Замечательный дуэт, невероятное исполнение, непревзойденный клип!

Осенью петь о "Місті весни" еще интереснее. Вы невероятно передали атмосферу Львова

Напомним, что ранее группа "Океан Эльзы" объявила о бесплатном концерте, который отыграет 18 сентября во Львове.

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