"Океан Эльзы" и "Один в каноэ" растрогали фанов до слез атмосферной песней о Львове

Группы выпустили дуэтную песню "Місто весни".
Группа "Океан Эльзы" порадовала поклонников неожиданной коллаборацией с инди-коллективом "Один в каноэ".
Артисты представили дуэтную атмосферную композицию "Місто весни", автором которой выступил фронтмен "ОЭ" Святослав Вакарчук. Интересно, что это первый трек, который Вакарчук посвятил родному городу Львову.
А родилась композиция, когда музыкант прогуливался по Мариинскому парку в Киеве в апреле этого года. По словам Вакарчука, записать трек вместе с "Один в каноэ" довольно органично, ведь группа родом из Львова.
Поклонники признались, что эта песня коснулась глубин их сердца:
- Отзывчивая и чувственная лирика, аж наворачивается слеза
- Что-то нереальное! Замечательный дуэт, невероятное исполнение, непревзойденный клип!
- Осенью петь о "Місті весни" еще интереснее. Вы невероятно передали атмосферу Львова
Напомним, что ранее группа "Океан Эльзы" объявила о бесплатном концерте, который отыграет 18 сентября во Львове.