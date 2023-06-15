"Океан Эльзы" перевыпустил хит "Я їду додому" через 15 лет после выхода и довел фанов до слез

Группа "Океан Эльзы" представила обновленную версию своего хита "Я їду додому", который впервые увидел свет 15 лет назад.

Композицию коллектив посвятил саперам, которые ежедневно рискуют жизнью, очищая нашу страну от мин, снарядов, других смертельно опасных неразорванных боеприпасов.

Трек был представлен вместе с фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" и "Киевстар" в рамках кампании по разминированию деоккупированных территорий Украины – "Нам тут жити".

"Наша песня, написанная более 15 лет назад, давно и хорошо известная "Я їду додому", сейчас звучит совсем иначе: чувственно, с болью, но с надеждой, с непоколебимой верой в наш дом-Украину! Видео к ней – это история украинской девушки, у которой враги пытались отобрать самое дорогое и котрая выбирает для себя трудный и сверхважный путь возвращения домой, который после нее станет безопасной дорогой в свой дом для многих", – комментируют участники "Океана Эльзы".

На сегодняшний день, согласно данным ГСЧС, минами и неразорванными боеприпасами загрязнено около 30% наших территорий! Украина является наиболее заминированной в мире страной. И чтобы ускорить разминирование, группа "Океан Эльзы" призвала поклонников присоединиться к сбору на обеспечение необходимым оборудованием и транспортом 146 инженерно-саперных групп в составе Сил поддержки ВСУ. Детальнее на сайте инициативы.

В свою очередь, "Океан Эльзы" также поддержал кампанию "Нам тут жити", перечислив от "ОЭ" 500 тысяч грн. А также средства от монетизации песни и видео на музыкальных платформах будут вовлечены в сбор.

Напомним, ранее лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук и певица KOLA очаровали фанатов совместным треком. Артисты исполнили дуэтом проницательную и эмоциональную песню "Коли ми двоє".

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