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"Океан Эльзы" сообщил, что на свой бесплатный концерт во Львове впустит только вакцинированных

"Океан Эльзы" сообщил, что на свой бесплатный концерт во Львове впустит только вакцинированных

"Океан Эльзы" / instagram.com/okeanelzy_official

Также смогут прийти те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Группа "Океан Эльзы" не так давно объявила о своем бесплатном концерте во Львове, приуроченному к юбилею Львовского университета.

Однако, накануне выступления в своем Facebook коллектив сообщил, что на мероприятие смогут попасть только те, у кого есть сертификат о вакцинации, справка о первой дозе или отрицательный ПЦР-тест.

Также прививки можно будет получить прямо на месте перед концертом в мобильных пунктах.

Детям и подросткам до 18 лет вход разрешен без вакцинации и ПЦР-тестов.

Однако, некоторые пользователи возмутились такому сообщению коллектива. В частности, в комментариях написали следующее:

  • А "Океан Эльзы" уже "вакцинировался", потому что если нет, я не пойду. Очень волнуюсь за состояние своего здоровья!
  • А что даст вакцинация перед концертом?
  • На самом деле это противно. Вы еще пищу невакцинированным прекратите продавать.
  • Что-то не хочется идти на концерт, к сожалению.

Отметим, мероприятие запланировано к проведению 18 сентября, суббота, 20:00. Львов, площадь около университета. Вход свободный.

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